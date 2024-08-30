Игорь Комаров ознакомился с работой ситуационного центра Уфы

Сегодня Игорь Комаров ознакомился с работой нового ситуационного центра, который расположился в администрации города Уфы. Это полноценный технически оснащенный центр принятия управленческих решений на основе данных из информационных систем с применением сквозных технологий.

Центр поможет оперативно реагировать на различные ситуации и улучшить управление городской инфраструктурой. Также сегодня полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе побывал в гимназии № 115 города Уфы и ознакомился с обновленным Башкирским государственным театром кукол и благоустроенной перед городским объектом культуры новой аллеей.