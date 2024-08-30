Глава Башкирии провел встречи с президентом Абхазии и делегацией Узбекистана

В прошлом году пенсионеры из Башкортостана уже ездили в Абхазию в рамках проекта «Башкирско-Абхазское долголетие», и мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем открытия прямого рейса, потому что после открытия аэропорта мы обязательно откроем соответственно рейсы в Абхазию, и, конечно, поток туристов существенно увеличится. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею Уфы. Это очень большой для нас мотив и знак о готовности Абхазии с нами развиваться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан