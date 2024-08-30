Глава Башкирии провел встречи с президентом Абхазии и делегацией Узбекистана

Глава Башкортостана провел официальную встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания. Стороны обсудили сотрудничество двух республик в экономической, образовательной, культурной и социальной сферах. Напомним, отношения между Башкортостаном и Абхазией были заключены в 1994 году. Из нашего региона в закавказскую республику неоднократно ездили врачи. На встрече говорили о торговле, в частности, о поставке из Башкортостана нефтепродуктов, удобрений и пищевой продукции. Затронули партнеры и взаимодействие в туристической отрасли.

В прошлом году пенсионеры из Башкортостана уже ездили в Абхазию в рамках проекта «Башкирско-Абхазское долголетие», и мы получили очень хорошие отзывы. Поэтому мы сейчас очень ждем открытия прямого рейса, потому что после открытия аэропорта мы обязательно откроем соответственно рейсы в Абхазию, и, конечно, поток туристов существенно увеличится. Я еще раз хотел поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в наших мероприятиях, посвященных юбилею Уфы. Это очень большой для нас мотив и знак о готовности Абхазии с нами развиваться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Взаимоотношения между Абхазией и Российской Федерацией носят исключительно союзнический характер, а укрепление связей с субъектами Российской Федерации – это задача номер один. Нас с вами связывают давнишние отношения. Отношения взаимоуважения, взаимной поддержки, имеющей глубокую историю. Я очень рад быть сегодня здесь, на этом большом празднике. То, что происходит в вашей республике, и те изменения позитивные, которые очевидны в столице вашей республики, они радуют.

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия
Фото №1 - Глава Башкирии провел встречи с президентом Абхазии и делегацией Узбекистана

Также Радий Хабиров встретился с представителями делегации из Узбекистана. В частности, с хокимом Наманганской области Шавкатжоном Абдуразаковым. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества: строительства в Башкортостане совместного предприятия по переработке древесины, возведения новых газозаправочных станций. Говорили и о взаимодействии регионов в области сельского хозяйства, энергетики и легкой промышленности.

Товарооборот Башкортостана и Узбекистана он активно растет. По итогам первого полугодия товарооборот вырос на треть. Это очень впечатляющие цифры. И нам очень приятно. Очень сильно прибавил импорт из Узбекистана, который вырос на 45 процентов. Наманганская область показывает очень высокие компетенции и наработки в сфере легкой промышленности – это пошив одежды прежде всего, всё, связанное с текстилем. В этой связи хотел пригласить делегацию Наманганской области, предпринимателей на форум легкой промышленности «Легпром-2024», который пройдет в Уфе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

У нас очень тесная связь между бизнесом Башкортостана и Наманганской области. Потому что здесь очень много ресурсов, мы хотим участвовать в переработке этих ресурсов, мы заинтересованы в экспорте и импорте продукции наших предприятий.

Шавкатжон Абдуразаков, хоким Наманганской области Республики Узбекистан
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