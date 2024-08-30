Глава Башкирии провел встречи с президентом Абхазии и делегацией Узбекистана

Глава Башкортостана
провел официальную встречу с президентом Абхазии Асланом Бжания. Стороны
обсудили сотрудничество двух республик в экономической, образовательной,
культурной и социальной сферах. Напомним, отношения между Башкортостаном и
Абхазией были заключены в 1994 году. Из нашего региона в закавказскую республику
неоднократно ездили врачи. На встрече говорили о торговле, в частности, о
поставке из Башкортостана нефтепродуктов, удобрений и пищевой продукции.
Затронули партнеры и взаимодействие в туристической отрасли.
Также Радий Хабиров встретился с представителями делегации из Узбекистана. В частности, с хокимом Наманганской области Шавкатжоном Абдуразаковым. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества: строительства в Башкортостане совместного предприятия по переработке древесины, возведения новых газозаправочных станций. Говорили и о взаимодействии регионов в области сельского хозяйства, энергетики и легкой промышленности.