В Уфе стартовал VIII фестиваль «Сердце Евразии»

Каждый раз выходя на сцену в Уфе, я ощущаю себя как ученик на экзамене. Все эти улицы видели меня маленьким. На сцене чувствую себя будто раздетым, никаких масок, никаких модных штучек. Иногда мне говорят, что я артист из Москвы, московская группа. Я говорю: вы чего? Уфа – это любовь.

Сергей Приказчиков, заслуженный артист Республики Башкортостан