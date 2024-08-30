В Уфе стартовал VIII фестиваль «Сердце Евразии»

«Сердце Евразии» забилось с новой силой. Уже в восьмой раз в Уфе стартовал международный фестиваль искусств. В этом году его приурочили к 450-летию города. Поздравить башкирскую столицу приехали российские звёзды, артисты из других стран и наши талантливые земляки.
В этом году фестиваль проходит под слоганом «Сердце Евразии собирает друзей». Что подразумевается под этим? У башкирской столицы немало друзей, артистов, которые полюбили этот город. И выступить перед жителями и гостями приехали как раз те, для кого Уфа стала родной или по рождению, или по зову сердца.