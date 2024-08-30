К 450-летию Уфы вышла книга с удивительными фактами о городе

Столица Башкортостана подготовила исторические и незабываемые моменты для жителей. В юбилей Уфы заложат капсулу времени с посланием будущим поколениям. Её вскроют через 50 лет. Также ко дню рождения выпустили книгу «УФА: Удивительные Факты и Артефакты». А жители через свой родной край могут изучить генеалогическое древо.

Без портрета Шаляпина эту книгу об Уфе представить было бы невозможно. Издание – как большая головоломка: образ столицы Башкортостана складывается из 130 зарисовок об истории и людях, рассказов о местных легендах и традициях. Юмор, лаконичная подача, сочный и образный язык, запоминающееся оформление рассчитаны в первую очередь на молодежь. Мысли о книге появились у команды уфимской администрации во время подготовки к 450-летию столицы. Автор идеи – заместитель главы администрации Уфы по взаимодействию со СМИ Денис Ганиев.

Год назад член Союза писателей России Светлана Чураева предложила уфаведу Анатолию Чечухе написать историю об Уфе. Книга включает в себя тексты, написанные уфаведом за 30 лет. Издание «УФА: Удивительные Факты и Артефакты» даст старт новой серии «Незаурядный город».

А вот Ильдар Бикмухаметов работает над отдельными историями уфимцев. Всё больше людей стремятся воссоздать генеалогическое древо. И порой встречаются сенсационные открытия. К примеру, родословная одного из уфимцев уходит вглубь аж до 11 века.

Исторический момент ждёт уфимцев завтра на набережной возле стелы «Уфа – город трудовой доблести». Новую капсулу времени в честь 450-летия столицы в торжественной церемонии с памятными предметами поместят под землю. А ее уменьшенную копию и памятную табличку установят наверху. Изделие из нержавеющей стали изготовлено на УМПО. Капсулу вскроют через 50 лет, когда столице республики исполнится 500.