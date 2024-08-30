В Уфе стартовали праздничные мероприятия, посвящённые 450-летию города

Концерты, фестивали, дегустации – эти и многие другие мероприятия в праздничный день объединили жителей и гостей столицы. Одними из точек притяжения стали эногастрономическая ярмарка «Виноград» в уфимском парке культуры и отдыха «Кашкадан» и IV Всероссийский фестиваль уличных театров «Айда фест», расположившийся в «Арт-квадрате». Как жители Уфы и гости из разных уголков республики и России отметили юбилей столицы Башкортостана?

Гастрошоу, научно-популярные лекции, дегустации, открытые кинопоказы и мастер-классы от сомелье. «Виноград» впервые представил на одной площадке Уфы колорит южных регионов страны: Кубани, Дона, Крыма и Кавказа. И местные жители, и гости остались в восторге.

Наука и культура пересеклись на «Кашкадане». Пока на одной половине парка взрослым рассказывали о винном этикете, в семейной зоне дети узнавали больше о биологии и химии от ведущих исследователей страны.

Но это еще не все. Сегодня мероприятий много: часть зрителей поспешила на представление в культурный центр «Арт-квадрат». С одной точки – на другую. Жители и гости Уфы в течение дня оперативно перемещаются по площадкам города, чтобы успеть увидеть все. Никого не оставил равнодушным и фестиваль уличных театров «Айда Фест». К юбилею столицы Башкортостана 80 артистов из разных уголков России привезли свои лучшие спектакли.