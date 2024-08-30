В Октябрьском прошла гонка командного чемпионата России по спидвею

В Октябрьском завершилась гонка командного чемпионата России по спидвею между СТК «Башкирия» и балаковской «Турбиной». Гонщики из нашей республики в этом сезоне ещё не знали побед, но подвести переполненные домашние трибуны они не могли.

Рёв моторов, пыль, скорость и невероятные эмоции. Спидвей – самый любимый вид спорта в Октябрьском. В дни заездов стадион «Нефтяник» оживает и заполняется до отказа. На трибунах взрослые, дети и даже их домашние питомцы. Все идут болеть за своих.

Это единственный спорт, когда город поддерживает. Единственное, что оставляет много впечатлений, очень обожаем нашу команду. Это лето удалось очень хорошее для наших ребят. Ольга Давлетшина

Зинаида Дмитриева пришла на гонку с биноклем не просто так. Есть у болельщицы спортсмен, за которым она внимательно следит.

Когда гонщики едут, я смотрю номер, меня 13 номер интересует, Марат Гатиятов, он мой сосед. Мы болеем за своих всей душой. Зинаида Дмитриева

Спидвей в Октябрьском начинают любить в самом юном возрасте. Марк Захаров мечтает стать гонщиком и уже ездит на мотоциклах.

Есть желание стать гонщиком, я езжу на мотоциклах. Мне восемь, с пяти лет можно ездить. Рустам Мухтаров, Павел Нагибин и Денис Гизатуллин – любимые гонщики, потому что они хорошо ездят и получают много побед. Марк Захаров

Порадовать трибуны октябрьским гонщикам в этом сезоне ещё не удавалось. На прошлой неделе они проиграли «Мега-Ладе» в два очка, поэтому противостояние с «Турбиной» было уже принципиальным. И уже с первых заездов хозяева начали увеличивать отрыв в счёте.

Очень перспективные ребята, молодые, стараются, едут, борются – это самое главное. В этом году они обеспечены хорошими мотоциклами и настроены побеждать. Михаил Старостин, почётный президент СТК «Башкирия»

Ярко проявил себя в гонке и 25-летний Арслан Файзулин, вице-чемпион мира среди юношей. Сам парень родом из Туймазов, и вместе с отцом постоянно приезжал в Октябрьский на спидвей. Страсть к этому техническому виду спорта Арслану подарил отец.

Он во мне увидел, что я смогу воплотить мечту в реальность. Попробовали, стало получаться, мне по сей день нравится, я горю желанием. Это работа, но в которой всегда хочется прогрессировать, что-то новое находить. Арслан Файзулин, гонщик СТК «Башкирия»

В предпоследнем заезде башкирская команда обеспечила себе долгожданную победу. Но омрачила весь день последняя пятнадцатая серия, которая ничего не решала. Ренат Гафуров и Владимир Бородулин допустили столкновение и были тут же доставлены в больницу. По предварительным данным, у нашего спортсмена вылетело плечо. В любом случае, гонку наши спортсмены завершили первой победой в сезоне – 49:41.

Болельщики – наш дополнительный гонщик, без болельщиков и таких трибун сложно выигрывать, кататься, а когда такая поддержка после первого поражения на своём треке от «Мега-Лады», нас болельщики не бросили. Денис Гизатуллин, гонщик СТК «Башкирия»