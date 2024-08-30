В Октябрьском прошла гонка командного чемпионата России по спидвею

В Октябрьском завершилась гонка командного чемпионата России по спидвею между СТК «Башкирия» и балаковской «Турбиной». Гонщики из нашей республики в этом сезоне ещё не знали побед, но подвести переполненные домашние трибуны они не могли.
Рёв моторов, пыль, скорость и невероятные эмоции. Спидвей – самый любимый вид спорта в Октябрьском. В дни заездов стадион «Нефтяник» оживает и заполняется до отказа. На трибунах взрослые, дети и даже их домашние питомцы. Все идут болеть за своих.
Зинаида Дмитриева пришла на гонку с биноклем не просто так. Есть у болельщицы спортсмен, за которым она внимательно следит.
Спидвей в Октябрьском начинают любить в самом юном возрасте. Марк Захаров мечтает стать гонщиком и уже ездит на мотоциклах.
Порадовать трибуны октябрьским гонщикам в этом сезоне ещё не удавалось. На прошлой неделе они проиграли «Мега-Ладе» в два очка, поэтому противостояние с «Турбиной» было уже принципиальным. И уже с первых заездов хозяева начали увеличивать отрыв в счёте.
Ярко проявил себя в гонке и 25-летний Арслан Файзулин, вице-чемпион мира среди юношей. Сам парень родом из Туймазов, и вместе с отцом постоянно приезжал в Октябрьский на спидвей. Страсть к этому техническому виду спорта Арслану подарил отец.
В предпоследнем заезде башкирская команда обеспечила себе долгожданную победу. Но омрачила весь день последняя пятнадцатая серия, которая ничего не решала. Ренат Гафуров и Владимир Бородулин допустили столкновение и были тут же доставлены в больницу. По предварительным данным, у нашего спортсмена вылетело плечо. В любом случае, гонку наши спортсмены завершили первой победой в сезоне – 49:41.
А после гонки болельщики окружают своих кумиров – тут и фотографии, и автографы и, конечно, душевные разговоры. 3 сентября СТК «Башкирия» на «Нефтянике» принимает команду «Восток» и постарается одержать ещё одну победу.