В Уфе состоялась церемония закладки «Капсулы времени»

12 июня, здесь, на этом месте мы вскрыли капсулу времени, заложенную полвека назад – в 1974 году в честь празднования 400-летия столицы Башкирской АССР. Наши предшественники – уфимцы 70-х с энтузиазмом трудились, строили новые улицы и проспекты, жилые кварталы и социальные объекты, искренне верили в прекрасное будущее. В своем Послании они завещали нам, своим потомкам, так же любить республику и её столицу. Продолжить в 21-м веке начатое ими, воплотить в жизнь новые проекты. За эти годы Уфа сделала грандиозные шаги вперёд, стала городом-миллионером. Признанным промышленным, научным, образовательным и культурным центром страны. В свой 450-летний юбилей Уфа – современный успешный мегаполис, в котором можно комфортно жить и трудиться, получать достойное образование. Где есть широкие возможности для творчества и самореализации. Верим, что наши потомки будут так же, как мы, любить родной Башкортостан и великую Россию. Будут уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца – жителя прекрасной столицы Башкортостана, современного города с богатыми традициями. Важного центра науки, образования, многонациональной культуры. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нами, нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервется никогда, дорогие друзья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан