Сегодня, 31 августа, в Уфе состоялась церемония закладки «Капсулы времени». Торжественное мероприятие прошло у стелы «Уфа – город трудовой доблести».
Всего были изготовлены две капсулы времени, посвященные 500-летию Уфы – большая капсула (параметры: высота – 120 см, диаметр – 66 см) и презентационная капсула (параметры: высота – 58 см, диаметр – 33 см).
В большую капсулу заложили брендированную сувенирную продукцию от местных производителей, атрибутику спортивных клубов Башкортостана, в том числе медали башкирских спортсменов, печатную продукцию и туристические буклеты о том, какая Уфа в настоящее время, ее социально-экономические показатели, диски с записями легендарных песен, видеороликами, юбилейные выпуски городских изданий, подарки-сувениры от уфимских промышленных предприятий, общественных организаций и многое другое. Полный перечень предметов составляет более 80 наименований.
Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Уфы и республики со знаменательным событием – юбилеем города.
В церемонии натягивания гаек на болты крышки капсулы времени приняли участие участник закладки капсулы времени в 1974 году Ранус Насретдинов, первоклассница Центра образования № 159 Уфы Валерия Нугуманова, выпускник лицея №58, отличник Захар Муфтахов, победитель Международной олимпиады по химии Вадим Харисов, российская боксерша, мастер спорта, олимпийский чемпион 2014, заслуженный мастер спорта России, победитель Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева, выпускник-магистрант УУНиТ, отличница Елена Булышева, молодожены, которые сегодня заключат брак Александр Абрамов и Агата Папушина, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и ученик станочник УМПО Дмитрий Поляков.
После того, как капсула со всеми пожеланиями и артефактами была опущена в землю, ее закрыли бетонной плитой и на ней установили презентационную капсулу меньших размеров.
Юбилей Уфы – это не только про прошлое и настоящее, но и про будущее. Закладка капсулы времени – это дань уважения и признания предшественникам, строящим многочисленные городские объекты, внесшим огромный вклад в развитие Уфы для жизни будущих поколений. Это сохранение исторической памяти и формирование преемственности между поколениями. Ремонт дворов, подъездов, парков и, в целом, повышение комфорта и развитие общественных пространств в Уфе – это работа на благо современников, которые сегодня живут в городе. Стратегия развития города и городской инфраструктуры – работа на десятилетия вперед: концепция преображения Уфы, внесение изменений в генпан города, омоложение Уфы.
Фото: ИА «Башинформ».