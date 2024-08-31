В Уфе состоялась церемония закладки «Капсулы времени»

Сегодня, 31 августа, в Уфе состоялась церемония закладки «Капсулы времени». Торжественное мероприятие прошло у стелы «Уфа – город трудовой доблести».

Фото №1 - В Уфе состоялась церемония закладки «Капсулы времени»

Всего были изготовлены две капсулы времени, посвященные 500-летию Уфы – большая капсула (параметры: высота – 120 см, диаметр – 66 см) и презентационная капсула (параметры: высота – 58 см, диаметр – 33 см).

В большую капсулу заложили брендированную сувенирную продукцию от местных производителей, атрибутику спортивных клубов Башкортостана, в том числе медали башкирских спортсменов, печатную продукцию и туристические буклеты о том, какая Уфа в настоящее время, ее социально-экономические показатели, диски с записями легендарных песен, видеороликами, юбилейные выпуски городских изданий, подарки-сувениры от уфимских промышленных предприятий, общественных организаций и многое другое. Полный перечень предметов составляет более 80 наименований.

Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей Уфы и республики со знаменательным событием – юбилеем города.

Сегодня у нас уникальная возможность вступить в диалог с нашими потомками, которые будут жить через десятилетия, чтобы они услышали наш голос. Для нас это повод подумать, чего мы достигли и куда идем. Надо, чтобы традиции наших отцов и дедов передавались будущим поколениям. Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Желаю всем жителям республики здоровья, мира благополучия, процветания и новых достижений на благо всей нашей родной страны.

Игорь Комаров

12 июня, здесь, на этом месте мы вскрыли капсулу времени, заложенную полвека назад – в 1974 году в честь празднования 400-летия столицы Башкирской АССР. Наши предшественники – уфимцы 70-х с энтузиазмом трудились, строили новые улицы и проспекты, жилые кварталы и социальные объекты, искренне верили в прекрасное будущее. В своем Послании они завещали нам, своим потомкам, так же любить республику и её столицу. Продолжить в 21-м веке начатое ими, воплотить в жизнь новые проекты. За эти годы Уфа сделала грандиозные шаги вперёд, стала городом-миллионером. Признанным промышленным, научным, образовательным и культурным центром страны. В свой 450-летний юбилей Уфа – современный успешный мегаполис, в котором можно комфортно жить и трудиться, получать достойное образование. Где есть широкие возможности для творчества и самореализации. Верим, что наши потомки будут так же, как мы, любить родной Башкортостан и великую Россию. Будут уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца – жителя прекрасной столицы Башкортостана, современного города с богатыми традициями. Важного центра науки, образования, многонациональной культуры. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нами, нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервется никогда, дорогие друзья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

В церемонии натягивания гаек на болты крышки капсулы времени приняли участие участник закладки капсулы времени в 1974 году Ранус Насретдинов, первоклассница Центра образования № 159 Уфы Валерия Нугуманова, выпускник лицея №58, отличник Захар Муфтахов, победитель Международной олимпиады по химии Вадим Харисов, российская боксерша, мастер спорта, олимпийский чемпион 2014, заслуженный мастер спорта России, победитель Игр БРИКС-2024 Азалия Аминева, выпускник-магистрант УУНиТ, отличница Елена Булышева, молодожены, которые сегодня заключат брак Александр Абрамов и Агата Папушина, глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев и ученик станочник УМПО Дмитрий Поляков.

После того, как капсула со всеми пожеланиями и артефактами была опущена в землю, ее закрыли бетонной плитой и на ней установили презентационную капсулу меньших размеров.

Юбилей Уфы – это не только про прошлое и настоящее, но и про будущее. Закладка капсулы времени – это дань уважения и признания предшественникам, строящим многочисленные городские объекты, внесшим огромный вклад в развитие Уфы для жизни будущих поколений. Это сохранение исторической памяти и формирование преемственности между поколениями. Ремонт дворов, подъездов, парков и, в целом, повышение комфорта и развитие общественных пространств в Уфе – это работа на благо современников, которые сегодня живут в городе. Стратегия развития города и городской инфраструктуры – работа на десятилетия вперед: концепция преображения Уфы, внесение изменений в генпан города, омоложение Уфы.

Фото: ИА «Башинформ».

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