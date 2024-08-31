В Уфе к памятнику Шаймуратову возложили гирлянду Славы

Уфа второй день празднует 450-летний юбилей. В рамках торжественных мероприятий на Советской площади состоялось возложение гирлянды Славы и цветов к памятнику легендарному комдиву Минигали Шаймуратову.
В мероприятии приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев, хоким Наманганской области Узбекистана Шавкат Абдуразаков, Глава Башкортостана Радий Хабиров и другие официальные лица.
Напомним, скульптурную композицию открыли в День Республики 11 октября 2022 года. Она посвящена легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, его знаменитым конникам и всем защитникам Родины. Автор памятника — скульптор, народный художник России Салават Щербаков.
Размах, с которым отмечается юбилей города говорит о непосредственной вовлеченности республиканских властей на протяжении нескольких лет подготовки к юбилею, личном контроле за этим процессом Главы Башкирии Радия Хабирова, который возглавил оргкомитет по подготовке к 450-летнему юбилею Уфы, а также ответственности Правительства РБ за строящиеся объекты.
Приезд в Уфе различных, в том числе международных официальных делегаций – это признание Башкортостана как надежного партнера, обладающего серьезным экономическим потенциалом, и Уфы как логистического центра, связывающего европейскую и азиатскую часть России, Европу и Азию.
Фото: ИА «Башинформ».