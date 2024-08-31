В Уфе к памятнику Шаймуратову возложили гирлянду Славы

Размах, с которым отмечается юбилей города говорит о непосредственной вовлеченности республиканских властей на протяжении нескольких лет подготовки к юбилею, личном контроле за этим процессом Главы Башкирии Радия Хабирова, который возглавил оргкомитет по подготовке к 450-летнему юбилею Уфы, а также ответственности Правительства РБ за строящиеся объекты.