В Башкирии расследуют пожар в торговом центре

Координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб и.о. прокурора города Салават Денис Саниев. Организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка действий собственника, а также арендаторов торговых помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура города взята на контроль в проведении доследственной проверки по данному факту, организованной МЧС.