В Башкирии расследуют пожар в торговом центре

В Салавате зафиксировали крупный пожар. Возгорание произошло в торговом центре «Аструм».
Площадь пожара достигла 150 кв.м. Из горящего помещения эвакуировали 80 человек, среди которых 12 детей. Информации о пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.
Координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб и.о. прокурора города Салават Денис Саниев. Организованы проверочные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка действий собственника, а также арендаторов торговых помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. Кроме того, прокуратура города взята на контроль в проведении доследственной проверки по данному факту, организованной МЧС.
Фото: МЧС по РБ.