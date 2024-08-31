Ратмир Мивлиев рассказал о скульптурных композициях, подаренных Уфе

В качестве подарков были представлены скульптурные композиции, установленные в Парке Победы, рядом с Музеем Боевой славы. Одна из них – кованые розы, символ современного Донецка, выполненная художником Виктором Михалевым. Скульптура представляет собой букет из пяти роз, прорастающих из гильзы снаряда 155 калибра, с каской солдата и пулеметом в основании. Журавли, устремленные вверх, олицетворяют память о погибших солдатах на поле боя. Идея автора олицетворяет путь от войны к миру. Также была подарена скульптура «Рыцарь», которая отражает развитие отношений между Луганском и Уфой, основанных на уважении, взаимопомощи, чести и достоинстве.