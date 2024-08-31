Ратмир Мивлиев рассказал о скульптурных композициях, подаренных Уфе

В Уфе проходят торжественные мероприятия в рамках празднования 450-летия столицы. Делегация Донецкой и Луганской Народных Республик подарили столице Башкирии скульптурные композиции. Новые скульптуры будут украшать Парк Победы.
В качестве подарков были представлены скульптурные композиции, установленные в Парке Победы, рядом с Музеем Боевой славы. Одна из них – кованые розы, символ современного Донецка, выполненная художником Виктором Михалевым. Скульптура представляет собой букет из пяти роз, прорастающих из гильзы снаряда 155 калибра, с каской солдата и пулеметом в основании. Журавли, устремленные вверх, олицетворяют память о погибших солдатах на поле боя. Идея автора олицетворяет путь от войны к миру. Также была подарена скульптура «Рыцарь», которая отражает развитие отношений между Луганском и Уфой, основанных на уважении, взаимопомощи, чести и достоинстве.
«Искренне благодарим! Будем и дальше поддерживать друг друга!», – сказал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
Глава республики Радий Хабиров, понимая сложность задачи (подготовка Уфы к юбилею) увидел в градоначальнике Нефтекамска Ратмире Мавлиеве потенциал хорошо организатора и эффективного управленца. Предложение Главы республики возглавить столицу Башкирии Ратмиру Мавлиеву – это верное кадровое решение, с постановкой конкретной задачи – подготовки Уфы к юбилейным мероприятиям. Поэтому Мавлиеву республиканские власти прощали разные недочеты на второстепенных направлениях. Высокой оценкой проделанной работы уфимского градоначальника стало его награждение самой престижной госнаградой республики – орденом Салавата Юлаева мэру. Рост субвенций от республики в бюджет Уфы – подчеркивают доверительные отношения между региональной и муниципальной властями в нашей республике.
Фото: Ратмир Мавлиев.