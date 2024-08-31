В Уфе состоялось торжественное открытие Дворца борьбы

«Дорогие друзья, дорогие наши гости, дорогие наши спортсмены и тренеры! У меня была мечта, и вот сегодня эта мечта реализовывается. Так сложилось, что в своей жизни я многим обязан греко-римской борьбе, многим я обязан своему тренеру и тем годам, которые я посвятил, занимаясь спортом. И вот с тех пор у меня всегда была мечта, как мне отблагодарить моих тренеров, как отблагодарить великих спортсменов и как создать условия для мальчишек и девчонок, чтобы они могли заниматься в хорошем, замечательном дворце спорта. Наверное, многие знают, что первый подход, как говорится, к строительству Дворца борьбы я предпринимал еще в ранние 2000-е годы, в 2003-2004. Тогда не сложилось. Не сложилось построить его в Красногорске, где я работал главой. И вот сейчас, объединив все усилия нашей команды, мы построили этот дворец. Он дань уважения нашим тренерам. Тем, которые с нами, тем, которых нет уже. Тех людей, которые из нас, мальчишек, лопоухих, худых, тщедушных, делали мужчин. Этот дворец борьбы — дань уважения великим спортсменам, которые за моей спиной стоят, с благодарностью за то, что они защищали знамёна нашей великой страны, сперва Советского Союза, сейчас Российской Федерации, и являются примером для тысяч мальчишек. И у меня, если можно так сказать, на душе птички, когда я вижу мальчишек здесь совсем маленьких, и которые, я знаю, придут в этот Дворец борьбы и выйдут отсюда настоящими мужчинами. Не только физически крепкими, а самое главное — с правильными представлениями о том, что такое мужчина, как должен себя вести мужчина и как мужчина должен прожить свою жизнь. Я сегодня огромные слова благодарности хотел сказать Михаилу Геразиевичу Мамиашвили, потому что мы с ним вместе думали, какой должен быть Дворец спорта и много приложили усилий для того, чтобы он получился такой. Я, сегодня хочу поблагодарить нашего премьер-министра Андрея Геннадьевича Назарова. Был такой момент, когда мы начинали строить Дворец борьбы, начался ковид. И мы ресурсы бросили на то, чтобы спасать людей, бороться с ковидом. Я тогда дал команду: останавливаем стройку, не будем строить, потому что надо спасать людей. Андрей Геннадьевич пришел к мне и говорит, что это неправильно. «У тебя была такая мечта, ты ее должен реализовать». И вот у нас такая история получилась. Поэтому спасибо большое, Андрей Геннадьевич, за соратничество. Я, конечно, сегодня благодарю строителей, которые сделали хороший, качественный объект, которым мы будем гордиться. И самое главное, как я говорю, чтобы из-за каждого квадратного метра, из-за каждой комнаты, из-за каждого бойцовского ковра торчали маленькие мальчишеские ушки и ребята занимались борьбой. Еще раз всех поздравляю. Это действительно яркое, долгожданное событие для спортивной жизни нашей республики», — сказал Радий Хабиров и вручил государственные награды Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан