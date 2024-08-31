В Уфе состоялось торжественное открытие Дворца борьбы. Он стал одним из главных подарков для жителей столицы Башкирии в честь 450-летнего юбилея.
В открытии Дворца борьбы приняли участие Президент Абхазии Аслан Бжания, Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Башкортостана Радий Хабиров и другие почетные гости.
Со словами поздравления также выступили премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Президент Абхазии Аслан Бжания, Хоким Наманганской области Республики Узбекистан Шавкат Абдуразаков, министр промышленности и строительства Казахстана Канат Шарлапаев.
Роман Головченко передал статуэтку, на которой изображены два борца — подарок от легендарного трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Радий Хабиров отметил, что это будет первый экспонат в музей, которые обязательно откроется в спортивном объекте.
Напомним, что старт строительству крупнейшего в стране Дворца борьбы руководитель региона Радий Хабиров дал в августе 2019 года, когда вместе с почётными гостями заложил в основание будущего здания капсулу времени с обращением к будущим поколениям. Общая площадь здания — 28 тысяч кв. м. Оно включает универсальный зал с амфитеатром на 3400 зрителей, школу спортивной борьбы с пятью залами на 18 ковров, гостиницу для спортсменов, конференц-зал, медико-восстановительный центр, а также спа-комплекс и бассейн. Таким образом, уфимский Дворец борьбы является одним из крупнейших в стране центров, ориентированный на проведение соревнований международного и российского уровней по силовым единоборствам и другим видам спорта. Планируется, что предстоящей осенью в октябре во Дворце борьбы состоятся мероприятия ХII Международного форума «Россия — спортивная держава», в том числе Совет при Президенте России по развитию физической культуры и спорта.
Среди критериев оценки эффективности руководителей регионов есть показатель уровня удовлетворенности жителей столиц субъектов страны, как электорально емких центров. Регулярные визиты Игорь Комарова в Уфу – подтверждают высокую оценку полпредом работы Главы РБ и его команды.
Фото: ИА «Башинформ».