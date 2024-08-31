В Башкирии площадь пожара в торговом центре увеличилась

В Салавате продолжается тушение пожара в торговом центре «Аструм». В МЧС региона сообщили о ситуации в центре возгорания.

Фото №1 - В Башкирии площадь пожара в торговом центре увеличилась

На тушение пожара направлено 14 единиц техники и 41 специалист. Внутри здания успешно функционируют 4 звена газодымозащитной службы. Площадь территории, охваченной огнём, увеличилась до 500 кв.м.

Управление процессом тушения возложено на первого заместителя начальника Главного управления Эдуарда Идрисова. Для эффективной ликвидации пожара задействованы достаточные силы и средства.

Фото: МЧС по РБ. 

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