Радий Хабиров рассказал о тесных взаимоотношениях Башкирии и Беларуси

Глава Башкирии рассказал о развитии отношений региона с Беларусью. Республики связывают не только экономические отношения, но и культурные.
Радий Хабиров отметил, что Беларусь – родная, братская страна. Результаты, достигнутые в процессе взаимодействия, стали возможными благодаря прямому участию руководства страны. В частности, делегация Беларуси посетила празднование 450-летия Уфы.
Юбилей Уфы – федеральное, историческое событие, а не локальный городской праздник. Такие юбилейные мероприятия происходят в крупных столицах регионов раз в 50-100 лет, поскольку требуют больших вложений, чтобы преобразить город, улучшить его инфраструктуру, построить новые социальные и спортивные объекты для всего региона. С началом СВО все запланированные к юбилею Уфы объекты были распределены по приоритетности. Наиболее значимые – Восточный выезд, Театр кукол, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, Дворец борьбы – открыты к юбилейным мероприятиям, на остальные деньги выделены, работа ведется. Все объекты будут возведены.
Фото: Радий Хабиров.