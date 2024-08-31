Радий Хабиров рассказал о тесных взаимоотношениях Башкирии и Беларуси

Глава Башкирии рассказал о развитии отношений региона с Беларусью. Республики связывают не только экономические отношения, но и культурные.

Фото №1 - Радий Хабиров рассказал о тесных взаимоотношениях Башкирии и Беларуси

Радий Хабиров отметил, что Беларусь – родная, братская страна. Результаты, достигнутые в процессе взаимодействия, стали возможными благодаря прямому участию руководства страны. В частности, делегация Беларуси посетила празднование 450-летия Уфы.

Поблагодарил за это премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Он нашел время в своем графике для визита к нам в Уфу. Обсудили с Романом Александровичем наше взаимодействие. Именно такие встречи позволяют нам решать все вопросы, которые возникают в ходе работы. Белорусско-башкирские отношения успешно развиваются. Мы достигли хорошего уровня промышленной кооперации и продолжаем двигаться в этом направлении. Открываем совместные производства, решаем важную задачу импортозамещения. С помощью белорусских партнеров обновляем парк коммунальной техники, продолжаем модернизацию в сельском хозяйстве. Укрепляем деловые, гуманитарные, культурные связи, развиваем туристическое направление. Впереди – много совместных дел. И пусть все сбудется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Юбилей Уфы – федеральное, историческое событие, а не локальный городской праздник. Такие юбилейные мероприятия происходят в крупных столицах регионов раз в 50-100 лет, поскольку требуют больших вложений, чтобы преобразить город, улучшить его инфраструктуру, построить новые социальные и спортивные объекты для всего региона. С началом СВО все запланированные к юбилею Уфы объекты были распределены по приоритетности. Наиболее значимые – Восточный выезд, Театр кукол, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, Дворец борьбы – открыты к юбилейным мероприятиям, на остальные деньги выделены, работа ведется. Все объекты будут возведены.

Фото: Радий Хабиров. 

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