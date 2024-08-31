Радий Хабиров рассказал о тесных взаимоотношениях Башкирии и Беларуси

Поблагодарил за это премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Он нашел время в своем графике для визита к нам в Уфу. Обсудили с Романом Александровичем наше взаимодействие. Именно такие встречи позволяют нам решать все вопросы, которые возникают в ходе работы. Белорусско-башкирские отношения успешно развиваются. Мы достигли хорошего уровня промышленной кооперации и продолжаем двигаться в этом направлении. Открываем совместные производства, решаем важную задачу импортозамещения. С помощью белорусских партнеров обновляем парк коммунальной техники, продолжаем модернизацию в сельском хозяйстве. Укрепляем деловые, гуманитарные, культурные связи, развиваем туристическое направление. Впереди – много совместных дел. И пусть все сбудется.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан