Башкирия и Беларусь будут развивать совместное производство троллейбусов

Сегодня прошла расширенная встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова и Премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Главными темами стали новые проекты в различных отраслях экономики и выполнение «дорожной карты» по развитию сотрудничества.
В частности, стороны обсудили развитие совместного производства низкопольных троллейбусов марки «Горожанин». На Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе из машинокомплектов «МАЗа» в этом году собрали более 300 машин. В регионе успешно работает завод «Амкодора» по выпуску зерносушильных комплексов.