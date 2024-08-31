Башкирия и Беларусь будут развивать совместное производство троллейбусов

Сегодня прошла расширенная встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова и Премьер-министра Беларуси Романа Головченко. Главными темами стали новые проекты в различных отраслях экономики и выполнение «дорожной карты» по развитию сотрудничества.

В частности, стороны обсудили развитие совместного производства низкопольных троллейбусов марки «Горожанин». На Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе из машинокомплектов «МАЗа» в этом году собрали более 300 машин. В регионе успешно работает завод «Амкодора» по выпуску зерносушильных комплексов.

Экономические показатели связей двух республик демонстрируют положительную динамику. По итогам прошлого года Беларусь занимает четвёртое место во внешнеторговом обороте региона. Роман Головченко подчеркнул, что важно сохранять позитивную тенденцию, и предложил в ближайшее время провести заседание рабочей группы по сотрудничеству. Радий Хабиров поддержал эту идею и дал поручение региональному правительству начать подготовку. К слову, еще одна точка роста взаимоотношений Башкортостана и Белоруссии — расширение дилерских центров «МАЗ».

Радий Хабиров
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