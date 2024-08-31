Башкирия и Беларусь будут развивать совместное производство троллейбусов

Экономические показатели связей двух республик демонстрируют положительную динамику. По итогам прошлого года Беларусь занимает четвёртое место во внешнеторговом обороте региона. Роман Головченко подчеркнул, что важно сохранять позитивную тенденцию, и предложил в ближайшее время провести заседание рабочей группы по сотрудничеству. Радий Хабиров поддержал эту идею и дал поручение региональному правительству начать подготовку. К слову, еще одна точка роста взаимоотношений Башкортостана и Белоруссии — расширение дилерских центров «МАЗ».

Радий Хабиров