«Спасибо за то, что вы есть»: Радий Хабиров поздравил уфимцев с юбилеем города

Официальная часть празднования юбилея Уфы прошла в спорткомплексе «Уфа-Арена». Жителей города поздравили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров, глава республики Радий Хабиров и гости столицы — руководители дружественных государств. Ну а ярким акцентом празднования стала театрализованная постановка «Река времени» — история создания города и его развитие до эпохи прогресса.

Так глашатаи в 1574 году объявили о строительстве Уфимской крепости. После чего на берегу Белой началось возведение сооружения на месте нынешнего Монумента Дружбы. Отсюда и началась история города. Представление «Река времени» — о становлении города, эпохах, которые стали переломными, и благодаря которым есть Уфа современная. В постановке сыграли более тысячи артистов, было сшито почти такое же количество костюмов.

Официальное поздравление с юбилеем Уфы прозвучало со сцены. С пожеланиями выступили полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, гости из других государств — Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Абхазии. И это не только визит уважения. Приезд международных официальных делегаций — это признание республики как надежного партнера, обладающего серьезным экономическим потенциалом, и Уфы как логистического центра между Европой и Азией.

«Алга, Башкортостан», — произнес со сцены каждый гость, пожелав городу дальнейшего движения вперед. Поздравляя столицу республики, Радий Хабиров отметил, что Уфа для каждого своя и при этом общая — для многих это молодость, студенческое общежитие и учеба в вузе.

Это город, с которым связаны самые яркие события в нашей памяти. Уфа – это часть нашей жизни, очень важная и дорогая. И сегодня, в этот юбилейный день, мы собрались, чтобы поблагодарить этот город, сказать ему спасибо, что он есть в нашем сердце. Конечно, мы благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который поддержал нас и утвердил 450-летие Уфы как событие федерального масштаба. И сегодня столица Башкортостана – красивая, нарядная, яркая. Хочу поблагодарить уфимцев. Спасибо за то, что вы есть – образованные, талантливые, очень сильные, надёжные. Именно уфимцы во многом определяют развитие и общественный настрой нашей республики. С праздником, дорогая Уфа! Радий Хабиров

На площади перед «Уфа-Ареной» развернулась выставка изделий ремесленников и достижений промышленных предприятий города — в целом же в Уфе их более 200. Они специализируются на нефтепереработке, производстве промышленной и бытовой химии, машиностроении.

Размах, с которым отмечается юбилей, говорит о вовлеченности руководства республики — подготовка к нему шла на протяжении нескольких лет. Благоустраивались парки и территории, открылись объекты, которые будут служить еще не одному поколению.