В Уфе на «АйДа Фест» выступили 80 артистов со всей России

80 артистов «АйДа Фест» из разных уголков России второй день радовали своими спектаклями уфимцев и гостей Башкортостана. В культурном центре «Арт-квадрат» развернулись три площадки, на которых параллельно выступали сразу несколько коллективов. Но перед этим состоялся парад.

Яркие и неординарные костюмы, грим, прически. Во второй день «АйДа Фест» жители и гости Уфы наблюдали настоящий карнавал на улицах города. Чернышевского — Ленина — Коммунистическая — Мустая Карима. Такой маршрут прошли артисты уличных театров — уже не в первый раз.

Из-за громкой музыки, возгласов и привлекающих внимание ходулистов к празднованию юбилея столицы подключились даже прохожие. Были и те, кто не упускают возможности успеть везде.

Дойдя до «Арт-квадрата», участники «АйДа Фест» распределились по площадкам, на каждой из которых переплелись комедия, драма и музыкальные представления. Вокруг уличных артистов собрались толпы зрителей от мала до велика.

Особенность уличного театра — его интерактивность. Артисты привлекают зрителей в спектакли, где вместе воплощают народные традиции и праздники.