В Москве можно будет проголосовать на выборах Главы Башкирии

Проголосовать на выборах Главы Башкортостана жители республики смогут и в Москве. Если в дни голосования они будут в столице страны, то для них будет работать экстерриториальный участок под номером №3550.

Он расположен в здании полномочного представительства республики на Доброслободской улице. Члены участковой избирательной комиссии прошли обучение под руководством коллег из Уфы. Они ознакомились с нормативно-правовой базой подготовки и проведения выборов, процессами приема граждан. Подать заявление на голосование можно через «Госуслуги» или в самом избирательном участке до 2 сентября. К слову, впервые голосующих ждут подарки.