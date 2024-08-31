В Уфе проходит второй день фестиваля «Сердце Евразии»

Накануне его посетили более 60 тысяч человек. Показатели сегодняшнего дня можно оценить пока только на глаз. Но число зрителей точно будет больше. В Уфу приехали гости со всех концов республики и других регионов страны.
Во второй день фестиваля праздник с жителями и гостями республики разделили певцы Зайнетдин, Элвин Грей, Алсу, Николай Басков и группа «Хамали и Наваи». Многие артисты приготовили сюрпризы для башкирской столицы. Так, Алсу исполнила песню на башкирском языке. А Зайнетдин апгрейдил свой образ.
Благодаря поддержке Главы Башкортостана столица республики в последние годы становится событийной площадкой для проведения федеральных форумов и пилотных проектов. Тем самым создается имидж открытого региона, куда приезжают представители иностранных государств и крупного бизнеса, а это привлечение финансов в республиканский бюджет.