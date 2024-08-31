В Уфе прошёл турнир среди самых сильных людей России

В Уфе прошёл международный турнир среди самых сильных людей России и ближнего зарубежья. В парке «Кашкадан» собрались 14 силачей, среди которых — чемпионы мира, обладатели Кубка мира по стронгмену и другие звёздные атлеты. В их числе — Давид Шамей, Валерий Савин и главные силачи из Казахстана и Кыргызстана.
Угроза из Азии. Именно такое прозвище у Мухаммада-Али Тохтоматова из Кыргызстана. Звезда мирового стронгмена приехал в Уфу, чтобы занять первое место. Абсолютный чемпион Азии по мас-рестлингу и мастер спорта по греко-римской борьбе удивил всех в классической для Уфы «Прогулке Артиллериста». Он смог пройти с общим грузом под пятьсот килограммов больше сорока метров.
А вот чемпион мира Давид Шамей уже хорошо знаком уфимской публике. Опытный спортсмен этим летом установил абсолютный рекорд мира на подъём гантели — Шамей осилил гигантскую гантель весом 151 килограмм и поднял её над головой. Впрочем, в Уфе подобных упражнений не было.
Наклонный жим стоя под углом 45 градусов действительно стал для многих стронгменов непростой задачей. Кто-то ни разу не смог отжать от груди гриф, а рекордное число повторений составило 13 раз.
Силачи выявляли лучшего по итогам пяти упражнений — это наклонный жим, прогулка артиллериста, эстафета с подъёмом гигантской шины и протяжкой гусениц, трак-пул грузовика и переноска снаряда под названием шилд.