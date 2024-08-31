В Уфе прошёл турнир среди самых сильных людей России

В Уфе прошёл международный турнир среди самых сильных людей России и ближнего зарубежья. В парке «Кашкадан» собрались 14 силачей, среди которых — чемпионы мира, обладатели Кубка мира по стронгмену и другие звёздные атлеты. В их числе — Давид Шамей, Валерий Савин и главные силачи из Казахстана и Кыргызстана.

Угроза из Азии. Именно такое прозвище у Мухаммада-Али Тохтоматова из Кыргызстана. Звезда мирового стронгмена приехал в Уфу, чтобы занять первое место. Абсолютный чемпион Азии по мас-рестлингу и мастер спорта по греко-римской борьбе удивил всех в классической для Уфы «Прогулке Артиллериста». Он смог пройти с общим грузом под пятьсот килограммов больше сорока метров.

Приехал на соревнования по силовому экстриму, будет интересно поучаствовать, посоревноваться с сильными атлетами Уфы, Улан-Батыр участвовал, очень понравилось, необычные упражнения, город чистый, гостеприимный, успели погулять, посмотреть город. Мухаммад-Али Токтоматов, абсолютный чемпион Азии по мас-рестлингу

А вот чемпион мира Давид Шамей уже хорошо знаком уфимской публике. Опытный спортсмен этим летом установил абсолютный рекорд мира на подъём гантели — Шамей осилил гигантскую гантель весом 151 килограмм и поднял её над головой. Впрочем, в Уфе подобных упражнений не было.

У Эльбруса всегда нестандартные упражнения, не зная организаторов, можно отличить. У нас сегодня наклонный жим, у меня обычного жима не было шесть лет, а наклонного тем более. Есть список упражнений, которые я всегда выполняю, жим — это новшество. Давид Шамей, чемпион мира по силовому экстриму

Наклонный жим стоя под углом 45 градусов действительно стал для многих стронгменов непростой задачей. Кто-то ни разу не смог отжать от груди гриф, а рекордное число повторений составило 13 раз.

Вертикальный жим наклонный впервые упражнение в России, Уэльский камень 170 кг на дальность, рекорд мне был установлен 20 лет назад, ребята попытаются побить этот рекорд, они соревнуются между собой. Эльбрус Нигматуллин, четырёхкратный победитель турнира «Самый сильный человек России»