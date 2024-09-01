Роспотребнадзор предупредил жителей Башкирии об активности клещей

Специалисты регионального Роспотребнадзора, опираясь на опыт многолетних наблюдений, обращают внимание жителей Башкирии на то, что в республике наблюдается вторая волна активности клещей.

В этой связи в ведомстве напомнили о необходимости профилактики их укусов: после посещения леса тщательно осматривать себя, не пренебрегать репеллентами и защитной одеждой, которая закрывает все участки тела.

По информации Роспотребнадзора по Башкирии, только за минувшую неделю в лечебные учреждения региона из-за присасывания клещей обратились 106 человек. Данный показатель на 15,2% выше показателя за прошлую неделю.