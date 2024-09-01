«Капсула времени», Дворец борьбы и концерты: как Уфа отпраздновала 450-летие

Более 80 артефактов современности и послание будущему поколению. В Уфе заложили «Капсулу времени» в честь 450-летия столицы Башкортостана. Её вскроют только через 50 лет. А вот Дворец борьбы спортсменам доступен уже сейчас. Открытие уникального объекта состоялось накануне, в рамках юбилея столицы Башкортостана. А на сцену, которую смонтировали в «Уфа-Арене», в этот день вышли более одной тысячи артистов. Там прошла официальная часть юбилейных мероприятий.

Если текст послания держится в тайне, о содержимом капсулы не скрывают. В ней образцы продукции уфимских предприятий, брендированные сувениры, диски с записями легендарных песен и видеороликами. В общей сложности более 80 предметов. Внутри – всё то, что поможет будущим поколениям прочувствовать, какой Уфа была 50 лет назад. Саму капсулу из нержавеющей стали высотой 120 и диаметром 60 сантиметров, которая весит 130 килограммов, изготовили на УМПО.

По-настоящему исторический момент. Капсулу обработали герметиком, и всё – сейчас она закрыта, а откроют ее только через 50 лет. В торжественной церемонии закладки капсулы участие принимал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе, президент Абхазии, премьер-министр Белоруссии, Глава Башкортостана и почётные гости, приехавшие в Уфу не только из разных уголков страны, но и из зарубежных государств.

Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Закладка капсулы проходит в знаковый для жителей города и всей республики день 450-летия Уфы. Желаю всем жителям Башкортостана здоровья, мира, благополучия и процветания, новых достижений на благо всей нашей большой страны, нашей Родины, России.

Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе
Фото №1 - «Капсула времени», Дворец борьбы и концерты: как Уфа отпраздновала 450-летие

Жители республики успешно отвечают на сложные вызовы нашего времени, защищают Россию на фронтах специальной военной операции. Верим, что наши потомки будут любить родной Башкортостан и великую Россию, уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервётся никогда.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А этот объект уж точно рассчитан и для будущих поколений. В Уфе накануне открыли Дворец борьбы. Одну из ключевых юбилейных построек с нетерпением ожидали тысячи спортсменов. Сбылась мечта и главного инициатора стройки – Радия Хабирова, который и сам когда-то занимался борьбой. Объект, по словам гостей, получился уникальным.

Это здорово. Это, я бы сказал, лучшее на современном этапе, видимо. Ничего лучшего я не видел в плане организации и условий для занятия спортом. Мы гордимся вами, мы восхищаемся. И я уверен в том, что это будет кузницей великих спортсменов.

Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия
Волна
Фото №2 - «Капсула времени», Дворец борьбы и концерты: как Уфа отпраздновала 450-летие

Его отличает прежде всего величественность и монументальность. Это действительно самый настоящий дворец с колоннами и барельефами. Объект выполнен в античном стиле. Скульптор создал ансамбль с изображением самбистов, дзюдоистов, борцов. Дворец состоит из спортивно-концертного зала, амфитеатра для 3400 человек, тренировочного зала для единоборств, медцентра, тренажёрных залов, 25-метрового бассейна на семь дорожек.

Прежде всего, это дань уважения нашим тренерам, ветеранам спорта и нашим великим атлетам. Они защищали знамёна нашей великой страны – Советского Союза, а позже Российской Федерации. Они являются примером для нашей молодёжи.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии открытия приняли участие представители ключевых спортивных федераций: дзюдо, самбо и непосредственно спортивной борьбы. По итогам осмотра они дали высокую оценку объекту, выразив надежду, что именно здесь будут ковать будущих чемпионов.

Юбилей Уфы – событие общероссийского значения. Такие праздники проходят не чаще, чем раз в полвека и требует больших вложений, чтобы действительно преобразить город. С началом СВО все ранее запланированные объекты распределили по приоритетности. Наиболее значимые – Восточный выезд, Башкирский театр кукол, Центр детской онкологии и гематологии и Дворец борьбы – открыли к юбилейным мероприятиям. На остальных работы еще ведутся, ведь, как уже подчеркивалось, юбилей будет длиться до конца года.

Фото №3 - «Капсула времени», Дворец борьбы и концерты: как Уфа отпраздновала 450-летие

Так глашатаи в 1574 году объявили о строительстве Уфимской крепости, после чего на берегу Белой началось возведение сооружения на месте нынешнего Монумента Дружбы. Отсюда и началась история города. Официальная часть празднования юбилея Уфы прошла в спорткомплексе «Уфа-Арена». Ярким зрелищем стала театрализованная постановка «Река времени» – история создания города и его развитие до эпохи прогресса. В представлении сыграли более одной тысячи артистов, почти столько же сшили костюмов.

Размах, с которым отмечается юбилей, говорит о вовлеченности руководства республики – подготовка к нему шла на протяжении нескольких лет. Благоустраивались парки и территории, открылись объекты, которые будут служить еще не одному поколению.

Название постановки «Река времени» символична. История соединяет прошлое с настоящим и будущим. Забыв то, что сделано предками, не получится идти вперед, как и если не работать сейчас для того, чтобы жили комфортно потомки. Чтобы через 50 лет, вскрывая заложенную накануне капсулу времени, они могли гордо сказать спасибо за крепкий фундамент, заложенный предыдущими поколениями.

Волна
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