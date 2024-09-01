«Капсула времени», Дворец борьбы и концерты: как Уфа отпраздновала 450-летие

Более 80 артефактов современности и послание будущему поколению. В Уфе заложили «Капсулу времени» в честь 450-летия столицы Башкортостана. Её вскроют только через 50 лет. А вот Дворец борьбы спортсменам доступен уже сейчас. Открытие уникального объекта состоялось накануне, в рамках юбилея столицы Башкортостана. А на сцену, которую смонтировали в «Уфа-Арене», в этот день вышли более одной тысячи артистов. Там прошла официальная часть юбилейных мероприятий.

Если текст послания держится в тайне, о содержимом капсулы не скрывают. В ней образцы продукции уфимских предприятий, брендированные сувениры, диски с записями легендарных песен и видеороликами. В общей сложности более 80 предметов. Внутри – всё то, что поможет будущим поколениям прочувствовать, какой Уфа была 50 лет назад. Саму капсулу из нержавеющей стали высотой 120 и диаметром 60 сантиметров, которая весит 130 килограммов, изготовили на УМПО.

По-настоящему исторический момент. Капсулу обработали герметиком, и всё – сейчас она закрыта, а откроют ее только через 50 лет. В торжественной церемонии закладки капсулы участие принимал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе, президент Абхазии, премьер-министр Белоруссии, Глава Башкортостана и почётные гости, приехавшие в Уфу не только из разных уголков страны, но и из зарубежных государств.

Башкортостан удивительно красив, богат национальными традициями и духовными ценностями. Это индустриальный экономический центр, территория многонациональной культуры и радушного гостеприимства. Закладка капсулы проходит в знаковый для жителей города и всей республики день 450-летия Уфы. Желаю всем жителям Башкортостана здоровья, мира, благополучия и процветания, новых достижений на благо всей нашей большой страны, нашей Родины, России. Игорь Комаров, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Жители республики успешно отвечают на сложные вызовы нашего времени, защищают Россию на фронтах специальной военной операции. Верим, что наши потомки будут любить родной Башкортостан и великую Россию, уверенно смотреть в будущее и достойно нести звание уфимца. А мы будем сегодня жить и трудиться так, чтобы уфимцы 2074 года искренне гордились нашими делами. И пусть эта эстафета созидания не прервётся никогда. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А этот объект уж точно рассчитан и для будущих поколений. В Уфе накануне открыли Дворец борьбы. Одну из ключевых юбилейных построек с нетерпением ожидали тысячи спортсменов. Сбылась мечта и главного инициатора стройки – Радия Хабирова, который и сам когда-то занимался борьбой. Объект, по словам гостей, получился уникальным.

Это здорово. Это, я бы сказал, лучшее на современном этапе, видимо. Ничего лучшего я не видел в плане организации и условий для занятия спортом. Мы гордимся вами, мы восхищаемся. И я уверен в том, что это будет кузницей великих спортсменов. Аслан Бжания, Президент Республики Абхазия

Его отличает прежде всего величественность и монументальность. Это действительно самый настоящий дворец с колоннами и барельефами. Объект выполнен в античном стиле. Скульптор создал ансамбль с изображением самбистов, дзюдоистов, борцов. Дворец состоит из спортивно-концертного зала, амфитеатра для 3400 человек, тренировочного зала для единоборств, медцентра, тренажёрных залов, 25-метрового бассейна на семь дорожек.

Прежде всего, это дань уважения нашим тренерам, ветеранам спорта и нашим великим атлетам. Они защищали знамёна нашей великой страны – Советского Союза, а позже Российской Федерации. Они являются примером для нашей молодёжи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В церемонии открытия приняли участие представители ключевых спортивных федераций: дзюдо, самбо и непосредственно спортивной борьбы. По итогам осмотра они дали высокую оценку объекту, выразив надежду, что именно здесь будут ковать будущих чемпионов.

Юбилей Уфы – событие общероссийского значения. Такие праздники проходят не чаще, чем раз в полвека и требует больших вложений, чтобы действительно преобразить город. С началом СВО все ранее запланированные объекты распределили по приоритетности. Наиболее значимые – Восточный выезд, Башкирский театр кукол, Центр детской онкологии и гематологии и Дворец борьбы – открыли к юбилейным мероприятиям. На остальных работы еще ведутся, ведь, как уже подчеркивалось, юбилей будет длиться до конца года.

Так глашатаи в 1574 году объявили о строительстве Уфимской крепости, после чего на берегу Белой началось возведение сооружения на месте нынешнего Монумента Дружбы. Отсюда и началась история города. Официальная часть празднования юбилея Уфы прошла в спорткомплексе «Уфа-Арена». Ярким зрелищем стала театрализованная постановка «Река времени» – история создания города и его развитие до эпохи прогресса. В представлении сыграли более одной тысячи артистов, почти столько же сшили костюмов.

Размах, с которым отмечается юбилей, говорит о вовлеченности руководства республики – подготовка к нему шла на протяжении нескольких лет. Благоустраивались парки и территории, открылись объекты, которые будут служить еще не одному поколению.