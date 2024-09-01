«Мы спасаем жизни»: как медрота из Башкирии работает в зоне СВО

Рискуют собой, чтобы спасти других. На неделе свой профессиональный праздник отметили военные врачи. С июня прошлого года в зоне проведения специальной военной операции служит медицинская рота имени Ахмета Давлетова, входящая в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Добровольцы подразделения работали в системе здравоохранения республики и остались верны своей клятве даже под градом пуль и осколков снарядов.

Для этого защитника всё самое страшное уже позади. Во время штурма позиций неонацистов группа башкирских бойцов попала под удар дронов-камикадзе. Следом наших накрыли миномётным огнём. Осколочные ранения, контузия, кровопотеря. Но военные врачи успели вовремя добраться до него, оказать первую помощь и эвакуировать с поля боя. Сейчас наш земляк идёт на поправку и собирается вновь встать в строй. Из его тела достали все осколки.

Из груди, из руки, из поясницы. Спасибо огромное. Укол сделали, безболезненно махом всё достали. А то даже дышать мешали. Спасибо большое сотрудникам, что так лечат нас, ставят на ноги. Кроме нас кто будет защищать? Наши отцы, деды также защищали Родину. Так же и мы, кому не чуждо, идём и защищаем. позывной «Ровный»

Текущие боевые действия не похожи на другие, говорят военные врачи. Пулевых ранений практически не бывает. Пациенты в основном поступают с осколочными травмами от FPV-дронов и артснарядов.

Есть осколки, которые располагаются подкожно. Через 2-3 месяца после ранения эти осколки капсулируются. Тогда становится более безопасно их извлекать, без повреждения артерий, крупных сосудов, вен, нервных пучков. Это более приемлемо и менее травматично для бойца. позывной «Самбо»

Три года назад по линии Минздрава за ленточку приехала врач с позывным «Луна». Чуть позже заключила контракт с Минобороны. Дома она работала фельдшером на скорой помощи. Теперь помогает нашим бойцам на передовой.

Эвакуировать, конечно, нам как девочкам не приходилось. У нас мальчики этим занимаются. Но помощь оказывали, да. Сложность в том, что, естественно, летают эти дроны. То есть ты помимо того, что оказываешь помощь, еще должен следить за тем, чтобы не прилетело тебе. Ну и, естественно, скорость. То есть немного вот это сложновато, а так всё как всегда. Каждый знает своё дело, всё как положено. позывной «Луна»

Как и все башкирские подразделения, медроту имени Ахмета Давлетова тоже провожали на фронт с Советской площади в Уфе. Республика полностью снарядила наших военных врачей всем необходимым, включая санитарные автомобили, медикаменты и оборудование. Запасы оперативно пополняются по запросу.

Медрота практически осталась в полноценном составе, никто не увольнялся. Мы с первого дня призыва прошли три месяца слаживания в Рощинском. Поэтому коллектив у нас слаженный, сработанный. Все понимают друг друга с полуслова. Все знают свои слабые и сильные стороны. И за эти больше года мы расставились так, как нужно. позывной «Пумба»

Наши военные медики едва ли не приоритетная цель для противника. Ведь если некому будет эвакуировать раненных с поля боя, то потерь будет гораздо больше. Тем не менее, каждый день рискуя своей жизнью, наши медики спасают жизни своих однополчан.

На гражданке врач с позывным «Муха» работал в ковидном госпитале. Когда коронавирус отступил, решил бороться с другим, не менее опасным и коварным противником. Поменяв «красную зону» на зону проведения специальной военной операции, теперь спасает жизни наших ребят здесь, за ленточкой. Оказывает первую помощь на передовой и эвакуирует раненых в госпиталь.

Нам ставится конкретная задача, которую мы должны выполнить. И мы спасаем жизни. Ребята все дружные. Когда ставятся задачи, всегда находятся инициативные люди, которые в чем-то более-менее лучше разбираются, и как бы консилиум это решает всё, и задача выполняется максимально быстро. позывной «Муха»

Один из самых опытных в медроте – врач анестезиолог-реаниматолог с 18-летним стажем. «Азимут» закончил Самарский военно-медицинский институт. Как и все остальные его коллеги, отправился на СВО по зову сердца.

Придает сил, во-первых, то, что мы победим. И то, что наши бойцы воюют за правое дело. А когда боец встает на ноги и говорит слова благодарности, то, естественно, чувствуешь себя нужным, и чувствуешь удовлетворение от проделанной работы. позывной «Азимут»