«Мы спасаем жизни»: как медрота из Башкирии работает в зоне СВО

Рискуют собой, чтобы спасти других. На неделе свой профессиональный праздник отметили военные врачи. С июня прошлого года в зоне проведения специальной военной операции служит медицинская рота имени Ахмета Давлетова, входящая в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Добровольцы подразделения работали в системе здравоохранения республики и остались верны своей клятве даже под градом пуль и осколков снарядов.
Для этого защитника всё самое страшное уже позади. Во время штурма позиций неонацистов группа башкирских бойцов попала под удар дронов-камикадзе. Следом наших накрыли миномётным огнём. Осколочные ранения, контузия, кровопотеря. Но военные врачи успели вовремя добраться до него, оказать первую помощь и эвакуировать с поля боя. Сейчас наш земляк идёт на поправку и собирается вновь встать в строй. Из его тела достали все осколки.
Текущие боевые действия не похожи на другие, говорят военные врачи. Пулевых ранений практически не бывает. Пациенты в основном поступают с осколочными травмами от FPV-дронов и артснарядов.
Три года назад по линии Минздрава за ленточку приехала врач с позывным «Луна». Чуть позже заключила контракт с Минобороны. Дома она работала фельдшером на скорой помощи. Теперь помогает нашим бойцам на передовой.
Как и все башкирские подразделения, медроту имени Ахмета Давлетова тоже провожали на фронт с Советской площади в Уфе. Республика полностью снарядила наших военных врачей всем необходимым, включая санитарные автомобили, медикаменты и оборудование. Запасы оперативно пополняются по запросу.
Наши военные медики едва ли не приоритетная цель для противника. Ведь если некому будет эвакуировать раненных с поля боя, то потерь будет гораздо больше. Тем не менее, каждый день рискуя своей жизнью, наши медики спасают жизни своих однополчан.
На гражданке врач с позывным «Муха» работал в ковидном госпитале. Когда коронавирус отступил, решил бороться с другим, не менее опасным и коварным противником. Поменяв «красную зону» на зону проведения специальной военной операции, теперь спасает жизни наших ребят здесь, за ленточкой. Оказывает первую помощь на передовой и эвакуирует раненых в госпиталь.
Один из самых опытных в медроте – врач анестезиолог-реаниматолог с 18-летним стажем. «Азимут» закончил Самарский военно-медицинский институт. Как и все остальные его коллеги, отправился на СВО по зову сердца.
И бойцы действительно благодарны. Военные врачи спасли тысячи жизней, вернули домой мужей, отцов, сыновей. Но после лечения многие рвутся снова в бой. Как и наш земляк с позывным «Кайтыр». Медики вернули его буквально с того света, когда он несколько дней раненый пролежал под завалами после атаки украинского дрона-камикадзе.