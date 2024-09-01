В вузах Уфы в День знаний прошли мероприятия для первокурсников

Сегодня новый этап жизненного пути начался для тысяч первокурсников. Несмотря на то, что День знаний выпал на воскресенье, в вузах не стали отменять традиционные празднества. В УГНТУ, например, провели фестиваль «Нефтестарт» для первокурсников. С началом учебного года их поздравил министр образования республики и другие почетные гости.

В этом году, кстати, в нефтяном открывается кафедра ФССП. Вуз станет единственным в стране, где будут обучать судебных приставов. Есть и другие новые направления. Среди тех, кто выбрал учебу в нефтяном, и победитель различных международных олимпиад по химии Вадим Харисов.

В УГНТУ к новому учебному году открыли обновленную спортплощадку. Она находится за дворцом молодежи нефтяного университета. На участке благоустроили участок с мягким покрытием для проведения игровых матчей и тренажеры. Территория была в запустении несколько десятков лет, теперь ее смогут посещать не только студенты, но и местные жители. Площадку благоустроили за счет постоянных спонсоров вуза.