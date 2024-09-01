В Уфе открыли новое здание медколледжа БГМУ

В Уфе сегодня открыли новое здание медицинского колледжа БГМУ. Оно расположено на улице Репина в Черниковке. В учреждении будут готовить до 500 специалистов для больниц северной части столицы. Одно из новых направлений в обучении среднего медперсонала – тактическая подготовка в условиях военных действий.

Такие куклы-симуляторы – первые пациенты студентов медколлежда. Им невозможно нанести травму, а вот навыки оказания первой помощи отточить на них вполне реально. Только после них будущие медики на практике начинают работать с живыми людьми.

Для преподавателя Айгуль Батталовой это практически новое место работы. В День знаний у медицинского колледжа появился еще один корпус. С 1956 года здесь было Уфимское медицинское училище №2 – после капитального ремонта, можно сказать, его реанимировали и подарили вторую жизнь. После ремонта здание отвечает всем современным стандартам. Первые 200 будущих медсестер и фельдшеров начали учебу сегодня. Гостям они показали умения по оказанию помощи пациентам, в качестве которых выступили манекены. А вот действия в условиях военных действий отрабатывали полностью сами студенты – друг с другом. Приглашенные участники СВО подсказывали, как делать это правильно.

В учреждениях здравоохранения республики потребность в среднем медперсонале остается. В регионе разработаны программы по поддержке специалистов. Одна из популярных – «Земский фельдшер». По ней за трудоустройство на селе средний медперсонал получает 500 тыс. рублей. Улучшение условий обучения в том числе входит в системную работу по привлечению кадров в отрасль.