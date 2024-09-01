Аграрии Башкирии рассказали, как проходит уборочная кампания

Ущерб в миллиард рублей, средняя урожайность – 28 центнеров с гектара и 26% убранной площади. В районах республики, можно сказать, только к концу лета началась жатва. В закромах зерна пока втрое меньше, чем успели собрать к этому времени в прошлом году. Но виной тому непогода. Сейчас аграрии стараются по максимуму использовать солнечные дни, поэтому трудятся в полях практически в круглосуточном режиме.

Пока благоволит погода, опытный комбайнер Фидан Даутов сел за управление уборочной машины. Жатву озимых, зерновых и зернобобовых культур аграрии планируют завершить в кратчайшие сроки. На поля Стерлитамакского района техника выехала лишь на прошлой неделе – всему виной проливные дожди. Хотя весной синоптики прогнозировали засуху, с учетом которой и обрабатывали поля.

В первый раз, сколько лет работаю, в первый раз такое вот, такого еще не было. Стояли большинство, на других работах работали, подремонтировались. Уборка, вроде, нормально идет. Фидан Даутов, комбайнер

Жатва озимых в республике должна была начаться еще в середине лета, а спустя три недели планировали начать уборку яровых. Темпы сбора зерна, по сравнению с показателями годовой давности, оказались ниже в три раза – непогода не позволила начать работу раньше. На сегодняшний день ущерб агропромышленному комплексу уже составил миллиард рублей.

Проблем таких особых нет сейчас. Кроме того, что у нас в этом году погибло около 2 тыс га озимой ржи, 2000 га гороха практически тоже сгнило. Успели взять семена озимых культур, сейчас надеемся нормально взять семена яровых. Виктор Бульц, главный агроном управления по развитию агропромышленного комплекса Стерлитамакского района

Урожай погиб в большинстве районов республики, в частности, проблема коснулась аграриев Шаранского района.

Есть потери, пшеницу успели убрать, а вот озимая вика сильно полегла. Много потерь. На сегодняшний день осталось 200 га убрать, общее – 500 га. Рамил Идиятуллин, глава крестьянско-фермерского хозяйства

Сейчас в поле убираем мы ячмень, несмотря на сырость, стараемся убрать без потерь, урожай очень хороший – за час бункер можно намолотить. Ришат Каляпов, комбайнер

Одновременно в хозяйствах Башкортостана идут работы по подготовке почвы под возделывание озимых культур – уже сеют рожь и планируют переходить к пшенице. Закладывают будущий урожай – рабочим предстоит обработать более 370 тысяч гектаров, из которых засеяли только 2,5. Из-за дождей и гибели посевов с июля в 50 районах и городе Кумертау ввели режим ЧС. Хозяйства уже предоставили необходимые документы.

Это позволяет нам сегодня списывать определенные площади, то есть их не убирать. Особенно те, которые застрахованы страховыми компаниями. Поэтому мы сегодня эту работу активно ведем – это актирование, подготовка документов, мы работаем со страховыми компаниями. Сегодня данные мероприятия уже проводятся, мы надеемся, что страховые компании выплатят те необходимые суммы, которые положены аграриям. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

На максимуме работают сушильные комплексы. Аграрии Чекмагушевского района бросили все силы на сохранение собранного урожая – влажность снижают до 13 процентов.

Приходилось обмолачивать зерно при влажности в 20,21 иногда даже в 22, потому что прогноз погоды был неутешительный. Где-то 15 тыс. тонн мы успели, конечно, вовремя убрать. Фидрат Исхаков, главный агроном сельхозпредприятия «Базы»

То, что успело прорасти, отправляют на фураж. В целом в районе намолотили почти 500 тысяч центнеров зерна – это только треть от всего урожая.

Зерно принимаем каждый день, уже с начала уборки 6 тыс. зерна обработали. Сначала чистим, а потом сушим зерно, это важно. Днем чистим, а ночью уже сушим. Задержки нет, 50 тонн за час мы сушим. Ильдар Ильясов, заведующий складом Урняковского отделения сельхозпредприятия «Базы»

Тем не менее, дефицита продовольствия и муки в республике ожидать не стоит, комментируют ситуацию в Минсельхозе Башкортостана. Уверяют: полки пустовать не будут.

В целом в активной фазе находится предуральская и южная зона, зауральская и северная лесостепь у нас немножко опаздывает, потому что у них озимых культур нет, у них, в основном, яровые. Если у нас весь сентябрь будет не дождливый, солнечный, культура сегодня наберет обороты, и мы думаем, вовремя уберем. В текущем году нас ожидает перепроизводство основных видов сельхозкультур с учетом переходящих запасов, поэтому каких-либо проблем с продбезопасностью мы не видим. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан