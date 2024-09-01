К выборам Главы Башкирии изготовлено 2,99 млн бюллетеней

2 млн 990 тысяч бюллетеней изготовили в республике к выборам Главы Башкортостана. На неделе их развезли в территориальные избирательные комиссии. Перед этим в типографии прошла обязательная процедура передачи. В присутствии членов регионального ЦИКа были уничтожены лишние листы и печатные металлические формы. После этого с соблюдением мер безопасности бюллетени отправили в города и районы.

Голосование на выборах Главы Башкортостана продлится три дня – 6, 7 и 8 сентября. В бюллетени будут фамилии пяти кандидатов. Владимир Нагорный выдвинут партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Иван Сухарев идет от ЛДПР, Ильшат Тимерьянов представляет партию «Новые люди». Радий Хабиров выдвинут партией «Единая Россия», а Артур Шайнуров – кандидат от КПРФ.