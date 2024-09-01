«Сердце Евразии»: как прошёл международный фестиваль искусств в Уфе

Алсу спела на башкирском, Зайнетдин посвятил голову Уфе, а Сергей Приказчиков вышел на сцену с картой столицы. Это лишь часть событий восьмого международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». В последние годы республика славится как площадка для проведения федеральных форумов и пилотных проектов. Имидж открытого региона уже заработан, что привлекает иностранные государства и бизнес. В этом году фестиваль искусств «Сердце Евразии» стал частью празднования 450-летия башкирской столицы. И уже одно это обязывало его стать незабываемым. Кто сделал самое романтичное предложение руки и сердца, кому Николай Басков подарил розу? Эти и другие моменты фестиваля – в нашем сюжете.

Вот кому, оказывается, нужно говорить спасибо за ясное небо в эти дни. Благодаря такой обширной, даже международной географии и образовалась цифра 145 тысяч зрителей. Столько людей посетили фестиваль за два дня. На сцене те, для кого Уфа стала родной или по рождению, или по зову сердца. И неудивительно, что фестиваль открылся выступлением группы «Пицца». Сергей Приказчиков и его сестра выросли на проспекте Октября. Если бы зрители могли поближе рассмотреть карту на футболке артиста, то точно бы обнаружили там эту улицу.

Любовь к работам местных дизайнеров проснулась не только у Сергея Приказчикова, но и у Вани Дмитриенко. Вот только артиста, видимо, так покорил город, что он забыл обо всём на свете.

Несмотря на внушительные масштабы сцены, для Алексея Воробьёва на ней явно было тесно. Артист постоянно порывался выйти поближе к публике. Кому-то даже повезло спеть с ним дуэтом. Волосы Алексея Воробьёва лежали как всегда идеально. Но вот Зайнетдин взял уже оригинальностью образа. Представить «Сердце Евразии» без этого исполнителя невозможно. Он развивался параллельно тому, как рос сам фестиваль.

С такими плакатами могли вполне поспорить фанаты другого исполнителя. У поклонников Элвина Грея на это есть своё мнение. И, конечно, горячая смесь одного из самых популярных исполнителей Башкортостана и песни, остающейся хитом более 20 лет, не оставила шансов остальным. Громче, чем этой композиции, зал уже не подпевал никому.

Но самый эмоциональный момент подарили даже не артисты, а зритель, решивший на «Сердце Евразии» предложить возлюблённой своё. За этого парня пару секунд переживала вся многотысячная публика.

А Алсу продемонстрировала, что башкирский язык не забывает. И погрузила зрителей в волшебную атмосферу народной песни, еще раз напомнив о родстве.

Народный артист Башкортостана – так начинается представление Николая Баскова. С республикой он уже словно и в самом деле породнился. И одна из композиций звучала словно признание.

Огромный, казалось бы, по размерам амфитеатр был заполнен людьми. И главным здесь было даже не то, что происходило на сцене, а то, что творилось на протяжении обоих дней фестиваля напротив неё. Эмоции тысяч людей. Радость, слёзы, любовь, которая шла от сердца к сердцу. В какой-то момент Николай Басков берёт розу и выходит к первому ряду, где места обычно занимают задолго до начала концерта. И совершенно удивительно там было увидеть зрительницу, которой и предназначался цветок. Это, возможно, самая пожилая зрительница фестиваля.