«Только вперед, к новым победам!»: Олег Газманов и Полина Гагарина поздравили Уфу с юбилеем

Красивому, чистому город, по которому я сегодня даже успела пройтись. Берегите его, берегите друг друга, потому что вы и есть то самое сердце города и от вас зависит многое, если не всё. Будьте внимательны друг к другу, будьте заботливы друг к другу, обнимайте друг друга всегда. С днем рождения, Уфа, будьте здоровы, будьте счастливы. Только вперед, к новым победам!

Полина Гагарина, народная артистка Республики Башкортостан