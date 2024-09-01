«Только вперед, к новым победам!»: Олег Газманов и Полина Гагарина поздравили Уфу с юбилеем

В юбилей Уфы было организовано несколько концертных площадок в разных частях города, чтобы у всех была возможность разделить радость праздника. Так, жителей башкирской столицы порадовал Олег Газманов, выступивший на площади перед Русдрамтеатром. Певец исполнил свои главные хиты и пообщался с публикой.
К слову, на сцену Олег Газманов вышел с орденом Дружбы народов на груди. Одной из высших наград Башкортостана певец был удостоен за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Указ об этом был подписан главой республики. Олег Газманов отметил, что часто приезжает в Уфу и видит, как город развивается.
А на другой праздничной площадке, возле ДК «Моторостроитель», хедлайнером концерта стала Полина Гагарина. Популярная певица накануне была удостоена почетного звания народной артистки республики. На сцене Полина Гагарина отметила, что для нее это двойной праздник, и призналась в любви к Уфе.