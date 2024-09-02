Банк Уралсиб подарил Уфе к 450-летию новый арт-объект

В преддверии юбилея города крупный федеральный банк Уралсиб подготовил особенный подарок – скульптурную композицию, посвященную краснокнижным сапсанам. Вот уже более 18 лет они ежегодно гнездятся и выводят свое потомство на крыше здания банка в Уфе.
Современный арт-объект появился в центре столицы республики. Теперь золотого цвета сапсан украшает новый сквер.
Скульптурная композиция олицетворяет семейство сапсанов, которые уже много лет живут на крыше банка. И для коллектива Уралсиба они стали практически членами семьи.
Арт-объект создали в мозаичной технике из деталей в виде контура карты Башкортостана. Теперь в Уфе появилась еще одна достопримечательность, которая станет любимым местом горожан и гостей столицы.