Банк Уралсиб подарил Уфе к 450-летию новый арт-объект

И это не просто металл. Это один из символов – не в каждом городе гнездятся сапсаны, не в каждом городе они создают семьи. И я считаю, чем больше таких крупных компаний, как Уралсиб, будут участвовать в благоустройстве, тем быстрее, сильнее мы будем развиваться.

Радмир Мавлиев, глава администрации города Уфы