Банк Уралсиб подарил Уфе к 450-летию новый арт-объект

В преддверии юбилея города крупный федеральный банк Уралсиб подготовил особенный подарок – скульптурную композицию, посвященную краснокнижным сапсанам. Вот уже более 18 лет они ежегодно гнездятся и выводят свое потомство на крыше здания банка в Уфе.

Современный арт-объект появился в центре столицы республики. Теперь золотого цвета сапсан украшает новый сквер.

И это не просто металл. Это один из символов – не в каждом городе гнездятся сапсаны, не в каждом городе они создают семьи. И я считаю, чем больше таких крупных компаний, как Уралсиб, будут участвовать в благоустройстве, тем быстрее, сильнее мы будем развиваться.

Радмир Мавлиев, глава администрации города Уфы

Скульптурная композиция олицетворяет семейство сапсанов, которые уже много лет живут на крыше банка. И для коллектива Уралсиба они стали практически членами семьи.

Фото №1 - Банк Уралсиб подарил Уфе к 450-летию новый арт-объект

Это не просто подарок городу, это не просто украшение нашего города к юбилею. Это даже, наверное, в первую очередь напоминание нам всем о необходимости бережного отношения, мудрого отношения к природе, к нашему дому, где мы живём, причём живём совместно вот с такими замечательными созданиями.

Марат Мамлеев, руководитель макрорегиона Поволжье ПАО Банк Уралсиб

Арт-объект создали в мозаичной технике из деталей в виде контура карты Башкортостана. Теперь в Уфе появилась еще одна достопримечательность, которая станет любимым местом горожан и гостей столицы.

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