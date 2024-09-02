В Челябинской области прошло собрание общественных организаций башкир

В правительстве Челябинской области прошло собрание общественных организаций башкир. На нем выбрали делегатов, которые представят регион на съезде Всемирного курултая башкир в Уфе.

В списке кандидатов – представители разных сфер деятельности и профессий. По результатам тайного голосования были избраны 60 человек. Кроме того, были подведены итоги работы за предыдущий период. Наградами отметили тех, кто активно помогал в организации мероприятий, а также внес вклад в сохранение культуры, традиций и языка.