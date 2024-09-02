Открытие Дворца борьбы в Уфе: как это было

В день празднования 450-летия Уфы в столице открылся уникальный спортивный объект мирового уровня – долгожданный Дворец борьбы. Как это было – смотрите в нашем специальном репортаже.

Этого события ждали даже не пять лет, а гораздо больше. И не только в республике – в стране. Символический ключ от Дворца борьбы в руках спортсменов. Открытие уфимского Дворца борьбы – одного из главных спортивных объектов России – стало большим подарком столице Башкортостана к ее 450-летию.

Торжественное мероприятие состоялось в рамках празднования 450-летия столицы Башкортостана. В нем приняли участие Президент Абхазии Аслан Бжания, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Глава Башкортостана Радий Хабиров и другие почетные гости.

Дворец борьбы – значимый объект и для города, и для всего региона. Дальше его продолжат готовить к форуму «Россия – спортивная держава». В октябре площадку планируется задействовать для проведения мероприятия.

Уфимский дворец борьбы не имеет аналогов в мире. Он получился уникальным – и внешне, и по своему наполнению. Теперь у борцов появился свой дом для занятий. В нем пять залов, среди которых тренировочные для единоборств, для общей физической подготовки, а также универсальный спортивно-концертный на 3 400 посадочных мест. Это будет второй по вместимости зал в республике после «Уфа-Арены». Кроме этого, в нем есть медицинский центр, тренажерные залы, бассейн и гостиница.

На базе нового спортивного учреждения будут проходить соревнования международного и российского уровня, сборы, тренировки. Но главное – сюда на занятия потянутся ребята со всей республики. Состоявшиеся чемпионы, победители и призеры Олимпийских игр не скрывают: появление подобного спортобъекта – это прежде всего вклад в будущее российской борьбы.

Старт масштабному строительству глава республики Радий Хабиров дал в августе 2019 года. При возведении объекта учитывали и мнение спортсменов. На этапе его проектирования рекомендации давали представители Федерации спортивной борьбы России.

Спортобъект поражает своей архитектурой. Здание выполнено в классическом стиле, с колоннами по периметру. На них выгравированы цитаты Владимира Путина: «Борьба – очень яркий, захватывающий вид спорта», а также фраза Радия Хабирова: «Если быть упорным – мечты сбываются!». На козырьках дворца с двух сторон можно увидеть барельеф борцов классического стиля. Он олицетворяет преемственность поколений. С одной стороны – опытный борец, второй только находится в начале своей спортивной карьеры.

Еще одно знаменательное событие – открытие скульптурной группы перед входом во дворец. Композиция статуй – законченное произведение искусства – работа известного скульптора, мастера спорта по самбо Салавата Щербакова. Он изобразил представителей пяти видов единоборств в момент броска, характерного для каждого вида. Прототипом атлета стал олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

Площадь объекта – 28 тысяч квадратных метров, но застраивали участок в полтора раза больше. Особое внимание уделяли благоустройству и озеленению территории. Рядом со зданием появились прогулочные зоны, а также, футбольная площадка.

Строительство центра борьбы – давняя мечта руководителя региона. Это его третий подход к ее реализации. Строительство должны были начать в 2020-м и завершить через два года. Но из-за коронавируса планы пришлось отложить. Однако в скором времени успехи башкирских борцов на российском и международном поспособствовали реализации идеи появления в Уфе дворца борьбы мирового уровня. Сначала столица республики первой среди российских регионов принимает крупный турнир после пандемии. Здесь проходит кубок страны по спортивной борьбе на призы Главы Башкортостана. Спустя полгода в Уфе проводят Спартакиаду учащихся России, а затем впервые в истории республика принимает главный борцовский турнир года – первенство мира среди спортсменов до 21 года, где Адлан Амриев и Саид-Хусейн Бакаев из Башкортостана становятся победителями соревнований в своих весовых категориях.

На сегодняшний день Илья Кандалин из Октябрьского – первый номер в юниорской сборной России в своей возрастной и весовой категории. Борец – двукратный победитель первенства Европы, чемпион мира среди атлетов не старше 17 лет.

Уже тогда спортивная борцовская общественность не скрывала: столица республики стала для них вторым домом. И все понимали: с появлением здесь дворца борьбы регион сможет принимать еще больше соревнований самого высокого уровня.

В итоге работы по строительству одного из самых важных спортивных объектов страны велись с утра до вечера. Красавец-центр рос на глазах и обретал свои формы. На этапе строительства здесь побывали чемпион России и победитель игр БРИКС Нохчо Лабазанов и главный тренер сборной республики по греко-римской борьбе Рамиль Сираев.

Руководитель региона, представители Министерства спорта республики следили за ходом строительства Дворца борьбы и держали все связанные с ним вопросы на особом контроле, ведь Дворец борьбы в Уфе должен стать объектом мирового уровня. Ну а борцы и тренеры уже строят планы: мечтают выйти на ковер и победить.

Спасибо Радию Фаритовичу за уникальную возможность тренироваться в таких залах, а результаты мы покажем. Рамиль Сираев, главный тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе