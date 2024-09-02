В Башкирии представили фильм об истории формирования религий в Уфе

В столице состоялся показ фильма об истории формирования религий на территории Уфы. Его приурочили к юбилею города. На площадке кинотеатра «Родина» собрались представители разных конфессий. Повод у всех один – премьера фильма «Сияние».

В фильме показали, как Уфа стала домом для последователей более 22 вероисповеданий, как в мире и согласии проживают представители свыше ста национальностей. Все факты, представленные в картине, основаны на достоверных первоисточниках.