Уфа и Новополоцк стали дружественными городами

Орджоникидзевский район Уфы и белорусский город Новополоцк подписали соглашение об установлении дружественных отношений. Событие прошло в дни празднования юбилея башкирской столицы. Примечательно, что именно на территории северной части Уфы находятся нефтеперерабатывающие заводы, а Новополоцк носит негласный статус нефтяной столицы Беларуси.