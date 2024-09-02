Гости из Узбекистана подарили Уфе на юбилей юрту

Внутри расположились манекены в национальных женских и мужских костюмах, а также элементы быта и ковры с этнической символикой. К слову, за первое полугодие 2024 года товарооборот между Башкортостаном и Узбекистаном вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.