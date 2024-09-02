Стало известно, сколько первокурсников поступило в УУНиТ

В этом году Уфимский университет науки и технологий и его филиалы приняли более 12 тыс. первокурсников. Сегодня на площадке вуза собралось более 4 тыс. человек. Новое пополнение поприветствовало и руководство вуза. Наставники давали дельные советы, рассказывали о социальной поддержке студентов и основах безопасности в университете.
Знакомили и с различными направлениями внеучебной жизни. В рамках фестиваля первокурсника организовали выставочные точки и мастер-классы от студенческих, спортивных и научных объединений, а также военно-учебного центра. Пройдет недельный вводный марафон «УУНиТ-СТАРТ», который даст ответы на все интересующие вопросы.
Отдельно ректор вуза встретился и с ребятами, набравшими 100 баллов по результатам ЕГЭ, победителями профильных олимпиад и участниками программы «Крылья Ростеха». Для приветствия новобранцев пришли и выпускники, у которых еще дипломы Башкирского государственного университета и Уфимского авиационного университета. Кстати, сам ректор тоже в их числе. Он в свое время учился на химическом факультете.