Стало известно, сколько первокурсников поступило в УУНиТ

В этом году Уфимский университет науки и технологий и его филиалы приняли более 12 тыс. первокурсников. Сегодня на площадке вуза собралось более 4 тыс. человек. Новое пополнение поприветствовало и руководство вуза. Наставники давали дельные советы, рассказывали о социальной поддержке студентов и основах безопасности в университете.

Знакомили и с различными направлениями внеучебной жизни. В рамках фестиваля первокурсника организовали выставочные точки и мастер-классы от студенческих, спортивных и научных объединений, а также военно-учебного центра. Пройдет недельный вводный марафон «УУНиТ-СТАРТ», который даст ответы на все интересующие вопросы.