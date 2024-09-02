В Уфу вернулись каратисты после чемпионата России

В Уфу вернулись башкирские каратисты, которые успешно выступили на чемпионате России. Главный старт сезона проходил в Москве. В соревнованиях приняло участие около 400 спортсменов из 51 региона. Главным триумфатором турнира из нашей республики стал Эрнест Шарафутдинов. Ему удалось в третий раз в своей карьере стать чемпионом страны. Но его медаль стала не единственной.

В этом сезоне Эрнест Шарафутдинов прошел уже немало важных и ответственных стартов. Но к чемпионату России отношение особенное — как к главному событию сезона. Даже несмотря на то, что победителем Эрнест стал уже в третий раз. В финале башкирский каратист одолел представителя Омской области Семёна Грачёва.

Самый сложный бой, наверно, был в финале. Больше психологически подготовился. С травмой подошел к финальному бою. Но все получилось — выиграл. Эрнест Шарафутдинов, трехкратный чемпион России по каратэ

Эрнест Шарафутдинов в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата мира. Уже в этом ему не было равных на играх БРИКС. А вот на чемпионате Европы в Хорватии в мае выступил неудачно. Именно поэтому победа на континентальном уровне остается для него главной целью. Для Айгуль Садыковой прошедший чемпионат России стал первым в карьере. Со взрослыми спортсменами она соревнуется только с весны. Поэтому второе место можно считать большим успехом.

Вторым местом я, конечно, не очень довольна. Ехали за первым местом. Будем дальше работать, исправлять ошибки. Провела четыре поединка. Первый выиграла досрочно, два других приходилось отыгрываться. Финал прошел не так успешно. Айгуль Садыкова, серебряный призер чемпионата России по каратэ

Всего на чемпионат России отобрались четверо спортсменов из Башкортостана. За победу также боролись Аида Бикметова и Анна Кудрявцева. А в категории ПОДА-ката второе место у Эренбурга Миксонова. Команда Башкортостана заняла восьмое место в медальном зачете турнира. А вот на первенстве Приволжского федерального округа, которое прошло в Оренбурге, башкирская сборная с 42 медалями заняла первое место. В соревнованиях принимали участие 400 спортсменов из 9 субъектов округа. Одним из тех, кто поднимался на пьедестал, стал Ринат Аскаров. В июле он становился бронзовым призером Спартакиады учащихся России.

Результат, конечно, не очень хороший. Отбился в принципе нормально. Будем дальше разбирать его. В следующий раз победа обязательно будет за мной. Ринат Аскаров, бронзовый призер первенства Приволжского Федерального округа по каратэ