В Уфу вернулись каратисты после чемпионата России

В Уфу вернулись башкирские каратисты, которые успешно выступили на чемпионате России. Главный старт сезона проходил в Москве. В соревнованиях приняло участие около 400 спортсменов из 51 региона. Главным триумфатором турнира из нашей республики стал Эрнест Шарафутдинов. Ему удалось в третий раз в своей карьере стать чемпионом страны. Но его медаль стала не единственной.
В этом сезоне Эрнест Шарафутдинов прошел уже немало важных и ответственных стартов. Но к чемпионату России отношение особенное — как к главному событию сезона. Даже несмотря на то, что победителем Эрнест стал уже в третий раз. В финале башкирский каратист одолел представителя Омской области Семёна Грачёва.
Эрнест Шарафутдинов в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата мира. Уже в этом ему не было равных на играх БРИКС. А вот на чемпионате Европы в Хорватии в мае выступил неудачно. Именно поэтому победа на континентальном уровне остается для него главной целью. Для Айгуль Садыковой прошедший чемпионат России стал первым в карьере. Со взрослыми спортсменами она соревнуется только с весны. Поэтому второе место можно считать большим успехом.
Всего на чемпионат России отобрались четверо спортсменов из Башкортостана. За победу также боролись Аида Бикметова и Анна Кудрявцева. А в категории ПОДА-ката второе место у Эренбурга Миксонова. Команда Башкортостана заняла восьмое место в медальном зачете турнира. А вот на первенстве Приволжского федерального округа, которое прошло в Оренбурге, башкирская сборная с 42 медалями заняла первое место. В соревнованиях принимали участие 400 спортсменов из 9 субъектов округа. Одним из тех, кто поднимался на пьедестал, стал Ринат Аскаров. В июле он становился бронзовым призером Спартакиады учащихся России.
В декабре в Уфе пройдет первенство России по каратэ. Эти соревнования станут отборочными на первенство Европы. Что касается взрослых спортсменов, то сейчас они готовятся к международному турниру, который пройдет в сентябре.