Школьники Башкирии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

С 1 сентября школьники из многодетных семей Башкортостана могут бесплатно ездить на городских автобусах и посещать музеи и выставки. Эта льгота будет действовать во всех городах весь учебный год — это две бесплатные поездки в один день. Для оформления нужно обратиться в администрацию своего города или района.
Обладатели права на льготный проезд в рамках Единого социального проездного билета, а также дети участников СВО не могут воспользоваться данной мерой поддержки. Студенты-очники из многодетных семей, которые впервые получают образование, могут получить компенсацию за оплату учебы, причем без учета доходов семьи.