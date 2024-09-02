Школьники Башкирии смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

С 1 сентября школьники из многодетных семей Башкортостана могут бесплатно ездить на городских автобусах и посещать музеи и выставки. Эта льгота будет действовать во всех городах весь учебный год — это две бесплатные поездки в один день. Для оформления нужно обратиться в администрацию своего города или района.