В Уфе стартовал международный чемпионат «ГеоВызов»

В Уфе дали старт II Международному геологическому чемпионату. В этом году он собрал рекордное количество участников — почти три десятка. Впервые за кубок поборются представители стран Африки, Китая, Узбекистана.

Башкортостан вновь в центре внимания. Слово «Уфа» звучит в приветствиях представителей лучших российских вузов. О башкирской столице говорят и те, кто прежде и о России-то имел отдаленное представление. Но теперь связи наших стран и регионов стали заметно крепче.

Число международных участников «ГеоВызов» в этом году заметно выросло. Только из Черного континента — представители шести стран. Такие связи особенно интересны, поскольку Африку нередко называют экономическим гигантом будущего.

У нас в Африке очень много самых разнообразных типов минералов и полезных ископаемых, от золота до платины. Мы уделяем большое внимание геологии как науке, которая изучает минералы.

Тсатси Пуле, представитель делегации из Южной Африки

Проведение международных мероприятий создаёт естественную среду для общения представителей разных стран и народов. Происходит сплетение культур.

Я думаю, этот чемпионат — хороший шанс для меня и остальных студентов из других стран узнать что-то новое и, конечно, приобрести друзей.

У Цзяхэн, студент университета геологии Китая в г. Ухань
Фото №1 - В Уфе стартовал международный чемпионат «ГеоВызов»

И самое главное — участники узнают Башкортостан, что называется, изнутри, в прямом и переносном смысле слова. Огромное геологическое разнообразие дает большие возможности устраивать интересные профессиональные квесты для молодых геологов.

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Слёт проходит по инициативе Радия Хабирова и под эгидой Федерального агентства по недропользованию России. Руководитель ведомства отметил не только уникальность башкирской площадки, но и ту работу, которую власти делают по ее сохранению.

В геологии, как во многих сферах, чувствуется нехватка специалистов. Одна из задач чемпионата «ГеоВызов» — популяризация профессии.

Башкортостан бросает «ГеоВызов» второй год подряд. В течение недели участники будут выполнять различные задания, посещая знаковые места республики и обогащая себя новыми знаниями.

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