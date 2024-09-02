В Уфе стартовал международный чемпионат «ГеоВызов»

В Уфе дали старт II Международному геологическому чемпионату. В этом году он собрал рекордное количество участников — почти три десятка. Впервые за кубок поборются представители стран Африки, Китая, Узбекистана.
Башкортостан вновь в центре внимания. Слово «Уфа» звучит в приветствиях представителей лучших российских вузов. О башкирской столице говорят и те, кто прежде и о России-то имел отдаленное представление. Но теперь связи наших стран и регионов стали заметно крепче.
Число международных участников «ГеоВызов» в этом году заметно выросло. Только из Черного континента — представители шести стран. Такие связи особенно интересны, поскольку Африку нередко называют экономическим гигантом будущего.
Проведение международных мероприятий создаёт естественную среду для общения представителей разных стран и народов. Происходит сплетение культур.
И самое главное — участники узнают Башкортостан, что называется, изнутри, в прямом и переносном смысле слова. Огромное геологическое разнообразие дает большие возможности устраивать интересные профессиональные квесты для молодых геологов.
Слёт проходит по инициативе Радия Хабирова и под эгидой Федерального агентства по недропользованию России. Руководитель ведомства отметил не только уникальность башкирской площадки, но и ту работу, которую власти делают по ее сохранению.
В геологии, как во многих сферах, чувствуется нехватка специалистов. Одна из задач чемпионата «ГеоВызов» — популяризация профессии.
Башкортостан бросает «ГеоВызов» второй год подряд. В течение недели участники будут выполнять различные задания, посещая знаковые места республики и обогащая себя новыми знаниями.