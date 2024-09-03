В Башкирии собака укусила девочку за бедро

Семья пострадавшей девочки в суде требовала выплатить компенсацию в 150 тысяч рублей. Иск был удовлетворен лишь частично. Выслушав участников процесса и исследовав материалы дела, суд частично удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав с хозяйки пса в пользу пострадавших компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.