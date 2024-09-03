В Уфе в детской больнице открыли комнату красоты

В Уфе открыли еще одну комнату красоты. Её расположили в городской детской больнице №17. Небольшую парикмахерскую удалось создать благодаря поддержке Фонда грантов главы республики. Теперь мамы и маленькие пациенты могут получить услуги парикмахера без отрыва от лечения, длящегося в некоторых отделениях порой несколько месяцев.
Лежат и с новорожденными. В медучреждении находится неонатальный блок, где выхаживают недоношенных детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, с инфекционной и неинфекционной патологией перинатального периода. Для молодой мамы выписка и встреча с близкими становится настоящим праздником, на котором она хочет выглядеть красиво. И такая услуга в больнице очень даже кстати.
Идея с бьюти-процедурой в больницах пришла уфимскому стилисту и парикмахеру Татьяне Овсянниковой. И в прошлом году благодаря конкурсу грантов главы администрации города это удалось сделать. Первая комната появилась в Республиканской детской клинической больнице. Аналогичная парикмахерская скоро появится еще и в Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере. Сейчас там учат санитарок парикмахерскому мастерству. Татьяна Овсянникова планируют открывать такие комнаты красоты по всей России. Первый город на очереди – Тюмень.