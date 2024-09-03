В Башкирии выберут лучшие дома и дворы

В республике стартовал приём документов на участие в конкурсе «Лучший объект по содержанию многоквартирных домов и благоустройству придомовых территорий». Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

Конкурс в шестой раз организует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана. До конца года комиссия выберет лучшие дома, подъезды, придомовые территории в городах и сёлах. Победители получат премии в размере от 75 тысяч до 750 тысяч рублей, которые можно потратить на дальнейшее благоустройство, отметил глава республики.