В Башкирии в новом учебном году за парты сели более 500 тыс. учеников

Более полумиллиона детей в Башкортостане сели за парты в новом учебном году. 48 тысяч из них пошли в первый класс. О том, как прошёл День знаний в разных частях республики, – в нашем сюжете.
Учебный год первоклассники Чекмагуша и их родители уж точно запомнят на всю жизнь. Ведь в районе появилась новая современная и долгожданная школа для начальных классов на 198 мест. Её построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Здание оборудовали современными компьютерами и техникой. Заниматься физкультурой ученики теперь будут в большом спортзале с резиновым покрытием.
Бурными овациями иглинцы провожают первоклассников на их самый первый урок. Дети, как и их родители, волнуются как никогда. Ведь трудиться в новом учебном году они будут вместе.
Всего в Иглинском районе за парты сели более десяти тысяч учащихся. Летом многие из них не только отдыхали от учебы, но и занимались полезными делами. Плели маскировочные сети, писали письма участникам СВО и изготовляли «сухой» душ. За этот непростой труд юным волонтерам вручили памятные значки и благодарности.
Занятия в самой крупной школе Шаранского района начались почти у 800 человек. Причем четверо из них – дети участников СВО, которые пошли в первый класс. Вместе с родителями их в учебное заведение провожал лично глава района Марат Ахмадуллин.
Учебный год для учащихся школ и гимназий стартовал у более 500 тысяч человек по всей республике. Новая жизнь началась и у 48 тысяч первоклассников. Меняются в 2024-м и правила обучения. О мобильных телефонах придется забыть раз и навсегда. Правда, во время занятий. Родители и учителя уверены: нововведение скажется положительно на успеваемость и поможет ребятам усерднее изучать математику или любую другую науку.