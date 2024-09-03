В Башкирии в новом учебном году за парты сели более 500 тыс. учеников

Более полумиллиона детей в Башкортостане сели за парты в новом учебном году. 48 тысяч из них пошли в первый класс. О том, как прошёл День знаний в разных частях республики, – в нашем сюжете.

Учебный год первоклассники Чекмагуша и их родители уж точно запомнят на всю жизнь. Ведь в районе появилась новая современная и долгожданная школа для начальных классов на 198 мест. Её построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Здание оборудовали современными компьютерами и техникой. Заниматься физкультурой ученики теперь будут в большом спортзале с резиновым покрытием.

И надеюсь, что вам здесь будет очень комфортно, вы получите новые знания. И, конечно, начнете свой маленький жизненный путь. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Бурными овациями иглинцы провожают первоклассников на их самый первый урок. Дети, как и их родители, волнуются как никогда. Ведь трудиться в новом учебном году они будут вместе.

Дочь Маргарита идёт в первый класс. Это наша первая доченька. Очень волнуемся, у нас такой важный волнительный день, но, вроде, всё прошло хорошо. Регина Бадьина, жительница села Иглино

Всего в Иглинском районе за парты сели более десяти тысяч учащихся. Летом многие из них не только отдыхали от учебы, но и занимались полезными делами. Плели маскировочные сети, писали письма участникам СВО и изготовляли «сухой» душ. За этот непростой труд юным волонтерам вручили памятные значки и благодарности.

Сейчас я перехожу в девятый класс, но в штаб я начала ходить в самом начале седьмого класса, как только я узнала о его открытии. Мы с моими одноклассниками начали его посещать, работать и получать от этого определенное удовольствие. Потому что мы приносим пользу для наших солдат. Анна Попова, руководитель волонтерского отряда «Твори добро»

Дети вообще за это время выросли и возмужали. И очень многое поняли, потому что они работали наравне со взрослыми. Они ходили всё лето, их никто не заставлял. Просто они понимали, что это сейчас нужно и необходимо. Елена Полякова, руководитель волонтерского штаба села Иглино «Всё для Победы»

Занятия в самой крупной школе Шаранского района начались почти у 800 человек. Причем четверо из них – дети участников СВО, которые пошли в первый класс. Вместе с родителями их в учебное заведение провожал лично глава района Марат Ахмадуллин.

Наш папа приехал в отпуск, вместе с главой района повели мы ее в первый класс, будем, надеюсь, учиться на одни пятерки. Наталья Ямагулова