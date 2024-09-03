В Башкирии прошел шестой фестиваль «Беҙ Бергә»

В Стерлитамаке в шестой раз прошел фестиваль башкирской и татарской эстрады «Беҙ Бергә», организованный радиостанцией «Юлдаш». Традиционно местом встречи стал парк им. Гагарина. На протяжении всего вечера стерлитамакцев своими песнями радовали известные певцы и коллективы.

Хорошее настроение подарили ведущие утреннего проекта «Теге Өсәү» радио «Юлдаш» Ямиль, Филюс и Айбулат. Они разыграли множество призов. Среди гостей фестиваля были и жители других регионов.