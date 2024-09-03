В Башкирии прошел шестой фестиваль «Беҙ Бергә»

В Стерлитамаке в шестой раз прошел фестиваль башкирской и татарской эстрады «Беҙ Бергә», организованный радиостанцией «Юлдаш». Традиционно местом встречи стал парк им. Гагарина. На протяжении всего вечера стерлитамакцев своими песнями радовали известные певцы и коллективы.
Хорошее настроение подарили ведущие утреннего проекта «Теге Өсәү» радио «Юлдаш» Ямиль, Филюс и Айбулат. Они разыграли множество призов. Среди гостей фестиваля были и жители других регионов.
На фестивале работали развлекательные площадки и многочисленные ярмарки. Также на мероприятии совместно с центром поддержки участников СВО и членов их семей города Стерлитамака были собраны средства для поддержки бойцов из нашей республики. Сумма в размере 100 тысяч рублей будет направлена на приобретение средств радиоэлектронной борьбы.