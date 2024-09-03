Житель Уфы в состоянии опьянения покусал полицейских

В Уфе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в нападении на полицейских.

В декабре 2023 года мужчина нарушал общественный порядок. Очевидцы вызвали правоохранителей. Тогда пьяный уфимец начал нецензурно выражаться в сторону полицейских. Когда его попытались задержать, мужчина начал махать металлической урной, бритвенным станком и даже укусил правоохранителей.