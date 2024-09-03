В Уфе прошёл молодёжный форум татарской культуры

В Конгресс-холле прошел Молодежный форум татарской культуры «Чудо знаний». Его участниками стали более 100 человек. В ходе открытия форума на площадке прошла панельная дискуссия «Родной Башкортостан». Главными темами стали создание условий для самореализации молодежи из числа представителей национальных молодежных организаций, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, сохранение языка. А школьникам рассказали о выборе будущей профессии.