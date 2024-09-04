Волейбольный клуб «Динамо-Урал» провёл предсезонную пресс-конференцию

В новый сезон со всем новым! Волейбольный клуб «Динамо-Урал» провёл предсезонную пресс-конференцию, на которой рассказали о целях и задачах команды в стартующем в субботу сезоне Суперлиги. В уфимском клубе — новый тренер, серьёзно обновлённый состав, реконструированная домашняя арена и даже новое название.

«Динамо-Урал». Именно с этим новым названием продолжает работать волейбольный клуб из Уфы. После не самого удачного прошлого сезона, когда команда боролась за выживание, состав был пересобран практически на две трети. Новичков в команде много, но большинство игроков имеют большой опыт выступлений в Суперлиге, как, например, 35-летний Сергей Савин, получивший капитанскую повязку.

Предсезонка стандартная во всех клубах: сборы, два турнира, Кубок Платонова, мы там стали третьими, и предварительный этап Кубка России, стали вторыми, но по регламенту дальше не проходят. Сергей Савин, капитан ВК «Динамо-Урал»

Вести «Динамо-Урал» к победам в этом сезоне будет Борис Колчин. Специалист вошёл в тренерский штаб ещё зимой, но в межсезонье стал главным тренером. Предсезонный Мемориал Платонова, а также этапы Кубка России подарили наставнику немало пищи для размышления.

Очень полезные турниры, мы посмотрели, кто мы есть на самом деле, немного отбросили высокие фантазии по золотым медалям, нужно возвращаться на землю, знаем, кто мы есть, и делаем ставку на сплоченность коллектива. Борис Колчин, главный тренер ВК «Динамо-Урал»

Вернулся в состав «Динамо-Урал» и Юрий Лисицкий. Специалист работал в уфимской команде в позапрошлом сезоне главным тренером. Сейчас у него другая задача.

Ответственность за подбор игроков, селекцию, взаимопонимание всеми звеньями нашего большого волейбольного клуба. Юрий Лисицкий, менеджер ВК «Динамо-Урал»

Играть волейболисты будут в обновлённом зале спорткомплекса «Динамо». Здесь провели капитальный ремонт, поменяли посадочные места на более мягкие, улучшили освещенность и подготовили места для установки телевизионных камер. Но делить зал волейболисты будут с баскетболистами нового клуба «Динамо».

Хотим выразить огромную благодарность руководителям «Динамо», кто организовал капитальный ремонт спортивного комплекса, игрового зала, который не проходил лет 20 уже. Безусловно, в этом зале будет приятно играть. Валерий Багметов, генеральный директор ВК «Динамо-Урал»