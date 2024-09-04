В новый сезон со всем новым! Волейбольный клуб «Динамо-Урал» провёл предсезонную пресс-конференцию, на которой рассказали о целях и задачах команды в стартующем в субботу сезоне Суперлиги. В уфимском клубе — новый тренер, серьёзно обновлённый состав, реконструированная домашняя арена и даже новое название.
«Динамо-Урал». Именно с этим новым названием продолжает работать волейбольный клуб из Уфы. После не самого удачного прошлого сезона, когда команда боролась за выживание, состав был пересобран практически на две трети. Новичков в команде много, но большинство игроков имеют большой опыт выступлений в Суперлиге, как, например, 35-летний Сергей Савин, получивший капитанскую повязку.
Вести «Динамо-Урал» к победам в этом сезоне будет Борис Колчин. Специалист вошёл в тренерский штаб ещё зимой, но в межсезонье стал главным тренером. Предсезонный Мемориал Платонова, а также этапы Кубка России подарили наставнику немало пищи для размышления.
Вернулся в состав «Динамо-Урал» и Юрий Лисицкий. Специалист работал в уфимской команде в позапрошлом сезоне главным тренером. Сейчас у него другая задача.
Играть волейболисты будут в обновлённом зале спорткомплекса «Динамо». Здесь провели капитальный ремонт, поменяли посадочные места на более мягкие, улучшили освещенность и подготовили места для установки телевизионных камер. Но делить зал волейболисты будут с баскетболистами нового клуба «Динамо».
Основная задача, которая стоит перед командой «Динамо-Урал», — выход в плей-офф. Начнут свой путь в Суперлиге уфимцы уже в эту субботу, на стадионе «Динамо» команда Бориса Колчина примет «Нову» из Новокуйбышевска. Начало встречи в 17:00.