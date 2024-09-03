Режим ЧС и выборы в Башкирии: итоги совещания с Радием Хабировым

Режим ЧС из-за обильных дождей, введенный на период с 11 июля по 11 сентября, продлеваться не будет. На полях уборка урожая сейчас в самом разгаре, собрано более 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Об этом говорили сегодня на еженедельном заседании Правительства. Участники обсудили также готовность к выборам главы республики 6, 7 и 8 сентября, развитие первичного звена медицины, а также итоги празднования юбилея Уфы.

Одна из тем оперативного совещания, которая не перестает быть актуальной, — уборочная страда. На сегодняшний день намолочено более 1 млн 300 тысяч тонн зерна. По объемам — это треть площадей. Средняя урожайность составляет 24 центнера с гектара. Если качество озимых культур невысокое, то яровые пригодны и в качестве продукта, и в качестве семян и фуража. На полях активно идет уборка зерновых и зернобобовых. Стартовал сбор масличных культур и ведется копка сахарной свёклы.

Введённый ЧС мы продлевать не будем, документы сегодня собраны, более 2 млрд 400 млн — это прямой ущерб. Часть полей застраховано, соответственно, работы сейчас ведём со страховыми компаниями. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

В регионе проходят 218 избирательных кампаний. Это выборы Главы Башкортостана, дополнительные выборы депутата Госсобрания и 216 кампаний по выборам депутатов органов местного самоуправления. О готовности к проведению дней голосования доложил председатель ЦИК республики Азат Галимханов. Выборы пройдут 6, 7 и 8 сентября. Завтра избирательные бюллетени поступят во все УИКи. К слову, проголосовать жители республики смогут и находясь в Москве — в экстерриториальном участке под номером 3550. Он расположен в здании полномочного представительства республики.

Это большое, ответственное мероприятие. Каждый руководитель должен выполнить свою задачу. Она простая – чтобы люди могли спокойно, безопасно и комфортно проголосовать. Радий Хабиров

Министр здравоохранения рассказал о развитии первичного звена здравоохранения. В этом году завершается строительство поликлиники в селе Кушнаренково. Также будет выполнен капитальный ремонт 66 медучреждений. В Башкортостане реализуется проект «Цифровой ФАП», и он признан одним из лучших в стране.

Радий Хабиров обратил внимание на то, что жители столицы жалуются на вывоз мусора, вернее, его отсутствие, больше всего поступило обращений из Октябрьского района Уфы. Недовольны горожане и содержанием зеленых насаждений.

Пишут, что несколько дней могут не вывозить мусор. Наибольшее количество обращений из Уфы, Октябрьского и Стерлитамака, жители просят скосить траву на улицах и спилить мешающие ветви. На это обратите внимание. Радий Хабиров