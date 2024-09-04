В Уфе спасли 10-летнего мальчика, запертого в горящей квартире

Накануне в Уфе в квартире на первом этаже по улице Александра Невского вспыхнула розетка, к которой была подключена стиральная машина. По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, в квартире в этот момент находился 10-летний ребенок. Он сразу же вызвал пожарных.

Диспетчер попросила мальчика закрыть плотно дверь в ванную комнату и бежать на улицу. Однако выйти из квартиры не получалось: верхний замок никак не открывался. Тогда диспетчер сказала школьнику, чтобы тот ушел в дальнюю комнату и дышал через окно. Вылезти из окна тоже не было возможности, так как на окнах стояли решетки.