Депутаты Госсобрания Башкирии приступили к осенней сессии

Весной был принят очередной блок законов, связанных с поддержкой участников СВО и членов их семей, а также с поддержкой экономики республики в условиях санкционного давления. В осеннюю сессию предстоит много работы в этом же направлении для создания правовой базы. Депутаты планируют продолжить выездные круглые столы для того, чтобы напрямую общаться с жителями республики.