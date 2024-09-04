Радий Хабиров поделился достижениями в первичном звене здравоохранения

С 2021 по 2023 год по всей республике построили и ввели в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. За три года, с 2021 по 2023 год, провели капитальный ремонт в 66 объектах здравоохранения. А в следующем году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть поликлиник. С 2023 года реализуется программа модернизации уфимских поликлиник. На ремонт выделили 8 млрд рублей, написал Радий Хабиров.