Радий Хабиров поделился достижениями в первичном звене здравоохранения

Глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале поделился достижениями в первичном звене здравоохранения региона. Он отметил, что команда республики все эти годы работает над задачей приблизить медицину к людям, чтобы каждый житель Башкирии мог рассчитывать на квалифицированную помощь специалистов в достойных условиях, на точную и быструю диагностику.
С 2021 по 2023 год по всей республике построили и ввели в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения. За три года, с 2021 по 2023 год, провели капитальный ремонт в 66 объектах здравоохранения. А в следующем году планируют ввести в эксплуатацию еще шесть поликлиник. С 2023 года реализуется программа модернизации уфимских поликлиник. На ремонт выделили 8 млрд рублей, написал Радий Хабиров.